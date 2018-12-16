يرى أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق والمحلل الحالي إن استضافة مصر لكأس أمم إفريقيا الصيف المقبل – إن تم – سيكون له 3 فوائد هامة.

وقال صاحب الـ19 هدفا والـ50 مباراة دولية قال لـFilGoal.com: "استضافة البطولة سيشجع المسؤولين على رجوع الجماهير، كما أنه سيكون بروفة حقيقية للتأمين في الاستادات وتوجه لإسناد الأمر لشركات خاصة على سبيل المثال".

وأضاف "هذا الأمر سيعيد الثقة لكل من يقول إن مصر لا تستطيع أن تنظم مباراة بجمهور".

وانتقل ميدو للحديث حول الأمور الفنية قائلا: "استضافة البطولة بطبيعة الحال يعني تغير الأهداف الخاصة بالمنتخب والجهاز الفني".

وشدد "استضافة البطولة تعني أن الهدف هو الفوز بها، إذا كانت ستلعب خارج مصر سيكون الهدف المربع الذهبي".

وأتم ميدو "الفوز بالبطولة سيكون دفعة معنوية كبيرة، مثلما حدث في 2006 والفوز في البطولتين التاليتين، الهدف التالي سيكون الوصول لكأس العالم مرة أخرى".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم السبت بشكل رسمي عن تقدم كل من مصر وجنوب إفريقيا لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019، على أن يتم الإعلان عن المستضيف في اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف في 9 يناير المقبل، في داكار عاصمة السنغال. ( اقرأ التفاصيل )

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا من الكاميرون حيث كان مقررا لها أن تقام، وذلك بسبب عدم اكتمال استعدادات الدولة لاستضافة البطولة.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان أخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس في تاريخه.

فيما استضافت جنوب إفريقيا بطولتي 1996 و2013.

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