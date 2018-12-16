مران الزمالك – عودة الونش.. وتدريبات خاصة لطارق حامد

عاد محمود حمدي "الونش" للمشاركو في مران الزمالك، فيما أدة طارق حامد تدريبات خاصة.

وشارك الونش في تدريبات الزمالك الجماعية اليوم الأحد، في ظل تجهيزه بعد الإصابة في العضلة الضامة التي كانت قد أبعدته عن التدريبات الجماعية.

وأدى اللاعب تدريباته مع الفريق حاليا بصورة طبيعية، ليصبح جاهزا للعودة من جديد في الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق تدريبات خاصة مع كولي أدو محلل الآداء والتأهيل في ظل البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بعد مشاركته في لقاء أمس أمام القطن التشادي .

ويقوم الجهاز الفني بتخصيص وحدات تحليلية للاعبي الفريق لتطوير الآداء في الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي يوم الجمعة المقبل، في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

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