مران الزمالك – عودة الونش.. وتدريبات خاصة لطارق حامد

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 16:23

كتب : أحمد شوقي

طارق حامد مع الزمالك أمام الجونة

عاد محمود حمدي "الونش" للمشاركو في مران الزمالك، فيما أدة طارق حامد تدريبات خاصة.

محمود حمدي

النادي : الزمالك

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك
الدوري المصري

وشارك الونش في تدريبات الزمالك الجماعية اليوم الأحد، في ظل تجهيزه بعد الإصابة في العضلة الضامة التي كانت قد أبعدته عن التدريبات الجماعية.

وأدى اللاعب تدريباته مع الفريق حاليا بصورة طبيعية، ليصبح جاهزا للعودة من جديد في الفترة المقبلة.

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من جهة أخرى، أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق تدريبات خاصة مع كولي أدو محلل الآداء والتأهيل في ظل البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بعد مشاركته في لقاء أمس أمام القطن التشادي .

ويقوم الجهاز الفني بتخصيص وحدات تحليلية للاعبي الفريق لتطوير الآداء في الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي يوم الجمعة المقبل، في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

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