حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3"

كشف محترفنا المصري حسين الشحات لاعب نادي العين الإماراتي سر احتفاله بهدفه في شباك الترجي التونسي.

وقال حسين الشحات: "احتفالي كان موجها لـ نجلي الصغير".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت "نجلي الصغير يقوم بتلك الحركة كثيرا وطالبني بالاحتفال بهذه الطريقة".

وأضاف "احتفلت بتلك الطريقة من أجله".

ماذا عن الإشارة برقم "3" في اللحظات الأخيرة من المباراة، يقول الشحات: "تعرضت للضرب دون كرة أكثر من مرة في تلك اللقطة ولم أرغب في رد الضرب حتى لا أتعرض للطرد أو الحصول على بطاقة صفراء".

وتابع "ومن هنا رفعت رقم 3. الحركة كانت تلقائية بسبب الضرب دون كرة".

وأتم "لم أنفعل ذلك مجددا".

حسين الشحات تألق في انتصار فريقه العين الإماراتي على الترجي التونسي بثلاثية مقابل لا شيء في ربع نهائي كأس العالم للأندية. (طالع التفاصيل).

الشحات سجل في مرمى الترجي قبل أن يضع يده على عينه على عكس ما اعتاد عليه بعمل إشارة "قلب".

وقبل نهاية المباراة بلحظات، استفز حسين الشحات لاعبي الترجي بالإشارة برقم "3".

الشحات دخل في مناوشات مع محمد علي منصر لاعب الترجي ومعز بن شريفية حارس المرمى، قبل أن يشير محترفنا المصري برقم "3" في إشارة لنتيجة تفوق فريقه.

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