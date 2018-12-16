وصل مارتين لاسارتي المدرب الأوروجواني المنتظر للنادي الأهلي لمقر النادي، قبل التوقيع للفريق الأحمر رسميا.

وقال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي في تصريحات لـ FilGoal.com أن "لاسارتي سيجتمع مع محمود الخطيب رئيس النادي للحديث عن الأمور المالية وتشكيل الجهاز المعاون".

وأضاف "سيناقش أيضا تقارير عن الفريق واللاعبين وجدول مسابقات الفريق في إفريقيا والدوري".

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في الوقت الحالي أتبع "من المحتمل أن يقوم المدرب الجديد بمعاينة مقر جهاز الكرة ورؤية قدرات الأهلي من ناحية أجهزة الإعداد البدني".

وأتم "لاسارتي سيوقع على عقد لمدة موسم ونصف مع الأهلي، وسيتولى مهمة تدريب الفريق رسميا عقب مباراة الإياب أمام جيما أبا جيفار الإثيوبي".

من هو لاسارتي‎؟

وولد لاسارتي‎ لأم أوروجويانية وأب إسباني من أصول باسكية، وسبق له اللعب كمدافع لعدد من الأندية الأوروجويانية أهمها كلوب ناسيونال، الذي توج معه بلقب كوبا ليبرتادوريس في 1988.

ولعب لاسارتي‎ كذلك مع ديبورتيفو لاكورونيا وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإسباني الممتاز وأنقذه من الهبوط في الموسم التالي، وارتدى شارة القيادة في أكثر من مباراة.

وبدأ مشوار لاسارتي‎ التدريبي بعمر الـ35 عاما مع فريق رامبلا، الذي قاده للمركز الثاني في مرحلة "كلاوسورا" في عام 1996، وكذلك قاد الوصل الإماراتي للمركز الخامس في 2002 بعد أن تسلم الفريق في المركز الأخير.

وبعدها قاد لاسارتي‎ ريفربليت (من أوروجواي) إلى دوري الدرجة الأولى هناك، قبل أن يتولى ناسيونال مونتيفيديو للقبي دوري متتاليين.

وقاد لاسارتي‎ ريال سوسييداد للدوري الممتاز في إسبانيا عام 2009، قبل أن يقربهم من مراكز التأهل الأوروبي في النصف الأول من موسم 2010/2011، ولكنه كاد يهبط بالفريق في النصف الثاني من الموسم ليرحل عن الفريق.

ومن 2012 إلى الوقت الحالي، قاد يونيفرسيداد كاتوليكا ويونيفرسيداد تشيلي وناسيونال، وتوج في 2014 بمرحلة أبيرتيورا في الدوري التشيلي، وكأس تشيلي والسوبر التشيلي في 2015.

ويقود محمد يوسف تدريب الأهلي مؤقتا بعد إقالة باتريس كارتيرون من منصبه عقب خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكذلك توديع البطولة العربية.

ودرب محمد يوسف الأهلي حتى الآن في 6 مواجهات، خسر مباراة وفاز في 5.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء غد الإثنين، ضمن مؤجلات الأهلي من الجولة الـ12 في بطولة الدوري المصري.

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