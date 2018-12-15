كاسونجو: نلعب لحصد كل البطولات.. تركيزي مع الزمالك ولكن

السبت، 15 ديسمبر 2018 - 21:28

كتب : أحمد شوقي

كاسونجو يرفض الاحتفال بهدف الزمالك في الاتحاد السكندري

تحدث كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك عقب الانتصار العريض أمام القطن التشادي، مشيرا إلى "نلعب كل المباريات من أجل الفوز".

وفاز الزمالك على القطن التشادي بسباعية مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وقال كاسونجو: "تدربنا بشكل جيد طوال الأسبوع الماضي وترجمنا ذلك بالأداء والنتيجة اليوم أمام القطن".

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وأضاف في تصريحاته عقب المباراة "نلعب للفوز بكل المباريات وحصد كل البطولات التي نشارك بها".

وواصل "أبذل قصارى جهدي دائما والتوفيق من عند الله".

وعن العروض التي تلقاها اللاعب للرحيل مؤخرا، عقب كاسونجو: "كل تركيزي في الفترة الحالية مع الزمالك".

وأردف "ولكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل".

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