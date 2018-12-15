بالصور والفيديو – حسين الشحات يشير بـ"3" ويدخل في مناوشات مع لاعبي الترجي

السبت، 15 ديسمبر 2018 - 20:34

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الترجي التونسي

أشار محترفنا المصري حسين الشحات برقم "3" أمام لاعبي الترجي محتفلا بتفوق فريقه العين الإماراتي على حساب الفريق التونسي في كأس العالم للأندية.

العين انتصر على الترجي التونسي بثلاثية مقابل لا شيء في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

الشحات نجح في هز شباك الترجي بطريقة ولا أروع في الدقيقة 15 قبل أن يحتفل بوضع يده على عينه.

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قبل نهاية المباراة بلحظات قليلة وأثناء تواجده داخل منطقة جزاء الترجي، دخل الشحات في مناوشات مع معز بن شريفية حارس الترجي إلى جانب مدافع الفريق التونسي.

واكتفى الشحات بالإشارة برقم "3" تاركا حارس الترجي ومدافعه في حالة انفعال كبيرة.

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