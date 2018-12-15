هدف قاتل يُسقط عبد الله السعيد وعبد الشافي.. الشباب يفوز على الأهلي

سجل آرثر كروز هدفا قاتلا لصالح فريق الشباب في مرمى أهلي جدة معلنا عن انتصار فريقه.

الشباب انتصر على أهلي جدة بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.

الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي شارك في المباراة بأكملها.

وتلقى عبد الشافي بطاقة صفراء بعد مرور 10 دقائق فقط من اللعب.

فوز الشباب أوصله للنقطة 23 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة 24 في المركز الرابع.

أهلي جدة واصل سلسلة اللا انتصار في الدوري. قبل الخسارة أمام الشباب تعادل أمام الفيحاء وأمام الرائد.

المواجهة المقبلة لـ أهلي جدة ستكون أمام الهلال يوم الجمعة في الجولة الـ 14 من المسابقة السعودية.

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