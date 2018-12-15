بالفيديو – هل احتفل مثل أزارو؟.. الشحات يضرب الترجي بهدف صاروخي

السبت، 15 ديسمبر 2018 - 19:07

كتب : FilGoal

حسين الشحات - وليد أزارو

سجل محترفنا المصري حسين الشحات هدفا صاروخيا في شباك الترجي التونسي في كأس العالم للأندية.

العين الإماراتي يواجه الترجي التونسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

محترفنا المصري حسين الشحات يلعب أساسيا وكاد أن يسجل بعد مرور 34 ثانية فقط، إلا أن رأسيته مرت بجوار القائم.

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الشحات لم يستسلم ليطلق قذيفة صاروخية بعد مهارة كبيرة أمام دفاع الترجي. تسديدة الشحات في الدقيقة 15 فشل معز بن شريفية حارس الترجي.

واحتفل حسين الشحات بوضع يده على عينه على عكس ما اعتاد عليه بعمل إشارة "قلب".

احتفال الشحات يشبه بشكل كبير طريقة احتفال وليد أزارو مهاجم الأهلي بأهدافه.

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