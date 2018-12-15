أعلن الجناح المخضرم سعيد مراد عن انضمامه للداخلية لمدة عام ونصف، بداية من شهر يناير المقبل.

وقال مراد لـFilGoal.com: "في الموسم الماضي خرجت معارا من المصري إلى الأسيوطي سبورت، ولكنني فسخت التعاقد وعدت للمصري ولعبت عدة مباريات في الكونفدرالية والدوري المصري، بعدها وجت نفسي مستبعدا".

وأكمل "طلبت الرحيل لأنهم كانوا يرغبوا في وضعي في قائمة الانتظار مع بداية الموسم".

وأردف صاحب الـ35 عاما: "استغنيت عن مستحقاتي وانضممت لحرس الحدود مع عماد سليمان وشاركت في البداية، ولكن مع قدوم طارق العشري شعرت بأن لا مكان لي".

وأعلن "طلبت فسخ التعاقد وتنازلت عن مستحقاتي لدى الحدود، وقعت للداخلية أمس الجمعة في ظل طلب علاء عبد العال وجودي في الفريق".

وأتم "نقدر على تقديم شيء جيد مع الداخلية خاصة وأنه فريق جيد ويسير بخطى ثابتة في الدوري".

وسبق لمراد اللعب للعديد من الأندية، مثل بلدية المحلة والأوليمبي والإنتاج الحربي واتحاد الشرطة والمصري ومصر للمقاصة.

ويحتل الداخلية المركز الـ13 في الدوري بـ17 نقطة.

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