أنا حسام غالي.. مشوار مايسترو الأهلي حتى الاعتزال

كانت اللحظة الأخيرة لمسيرة مايسترو خط وسط الأهلي حسام غالي. قائد الأهلي أعلن اعتزاله في أبريل الماضي، والآن يحل عيد ميلاده الـ37.

حسام غالي النادي : الأهلي الأهلي

أنا حسام غالي سلسلة قدمها لكم FilGoal.com على شكل حلقات شملت مشوار قائد الأهلي من الناشئين إلى الفريق الأول ثم رحلتي هولندا وإنجلترا.

يعيد FilGoal.com نشر تلك الحلقات لكم بمناسبة عيد ميلاد قائد الأهلي السابق.

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الحلقة الأولى كانت مع "الفوز بالرهان عندما قرر الأهلي استبعادي". (اقرأ الحلقة الأولى)

ثم كواليس المران الأول المرعب مع الأهلي ودرس الـ7-1 من الأرجنتين. (اقرأ الحلقة الثانية)

بعدها سرد غالي لحظات بكاء وانهيار وفرحة لن تكتمل بسبب شوقي غريب. (اقرأ الحلقة الثالثة)

ثم صعدنا على متن طائرة غالي لنبدأ معه رحلة الاحتراف والبداية من أراضي هولندا. (اقرأ الحلقة الرابعة)

ولكن الإثارة ليست هنا. بل في كواليس "رمي قميص توتنام" بسبب النصب. (اقرأ الحلقة الخامسة)

بعدها عن المشهد الختامي الذي وضع نهاية مشوار غالي في إنجلترا. (اقرأ الحلقة السادسة)

وأخيرا.. النهاية.. علاقتي بجوزيه وموعد الاعتزال والخطوة المقبلة (اقرأ الحلقة السابعة)

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