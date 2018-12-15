رسميا – مؤيد اللافي لاعبا لاتحاد الجزائر

تعاقد مؤيد اللافي نجم منتخب ليبيا مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري رسميا.

وأعلن نادي اتحاد الجزائر عن توقيع مؤيد اللافي مع الفريق على عقد لمدة موسمين ونصف بداية من شهر يناير المقبل.

وسيتم تقديم اللاعب في ملعب الفريق بالثالثة عصرا بتوقيت الجزائر.

صاحب الـ22 عاما لعب الموسم الماضي مع فريق الشباب السعودي، قبل أن يفسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي.

ويملك مؤيد اللافي 14 مباراة دولية مع منتخب ليبيا، سجل فيهم هدفين.

كان مؤيد اللافي قريبا من التوقيع لنادي الإسماعيلي، قبل أن يصرف النادي النظر عن التعاقد معه لأسباب فنية. (طالع التفاصيل)

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