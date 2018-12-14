الشحات: علينا التسجيل أولا أمام الترجي.. وهدفنا تحقيق مونديال الأندية

يرى حسين الشحات محترفنا المصري في صفوف العين الإماراتي أن على فريقه التسجيل أولا أمام الترجي التونسي من أجل تخطي بطل إفريقيا في مونديال الأندية.

العين يلتقي مع الترجي غدا السبت بربع نهائي مونديال الأندية، بعد تخطيه عقب تيم ويلينجتون النيوزلندي بصعوبة إثر عودة رائعة بعد التأخر بثلاثية نظيفة.

وقال الشحات لموقع الاتحاد الدولي "فيفا": "العودة من نتيجة مثل تلك أمر صعب للغاية خاصة وأنها في مسابقة مثل مونديال الأندية".

وأضاف "ما فعلناه أمر رائع للغاية، وأظن أن الهدف الذي سجلناه قبل نهاية الشوط الأول هو من ساعدنا على تلك العودة في الشوط الثاني. الهدف الأول كان حاسما في نتيجة اللقاء".

وتابع "علينا التعلم من أخطائنا أمام تيم ويلينجتون والتسجيل مبكرا أمام الترجي من أجل السيطرة على الأمور والفوز. من المهم للغاية أن نسجل أولا، وألا نعيد سيناريو المواجهة الأولى. علينا أن نكون أكثر تركيزا في المباراة المقبلة".

لاعب المنتخب الوطني أوضح "إن حققت بطولة إفريقيا أمام منافس مثل الأهلي فأنت بالتأكيد تملك تشكيلة قوية، ستكون مباراة صعبة لأنهم فريق كبير وعلينا احترامهم. مازلنا نأمل في تحقيق الفوز والوصول إلى نصف النهائي".

وشدد على "هدفنا هو أن ننافس ونحقق لقب البطولة، عندما تلعب على أرضك وتمتكل جماهير شغوفة مثل جماهيرنا فإنه لابد من وضع تحقيق البطولة في اعتبارك".

الشحات أتم "جماهيرنا كانت العامل الأهم في مواجهة تيم ويلينجتون، حمسونا على العودة في النتيجة وحفزونا في الأوقات الصعبة، والآن نحتاجهم مجددا أمام الترجي. نأمل في تحقيق نتيجة إيجابية".

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