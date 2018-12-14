مستشفى الأهلي - فتحي ومعلول وأزارو تحت التجهيز.. والشناوي في تدريبات تأهيلية

شارك أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش لمجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة «جيما الإثيوبي».

وتواجد فتحي في المران البدني وتدريبات الكرة؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران عقب انتهاء مباراة «جيما» وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

واشتكى فتحي من آلام في العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي والمباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

علي معلول ووليد أزارو وصالح جمعة، شاركوا مع مجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة «جيما الإثيوبي» في مرانهم صباح اليوم على ملعب التتش، واشتمل المران علي جانب بدني وتدريبات الكرة لتجهيز جميع اللاعبين.

وشارك علي معلول ووليد أزارو وصالح جمعة في المران، وذلك ضمن برنامج تجهيزهم للمشاركة في المران الجماعي عقب مواجهة «جيما».

وواصل محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه التأهيلي على ملعب التتش؛ استعدادا للعودة إلي المشاركة في المران الجماعي.

وأدى الشناوي جلسة في الجيم ثم استكمل تدريباته التأهيلية في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي.

واشتكى الشناوي من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج لتأهيلي؛ تمهيدا للعودة بعدما حرمته هذه الإصابة من المشاركة في تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.

محمد نجيب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يبدأ غدا السبت مرحلة جديدة من برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي الذي يخضع له للعلاج من الإصابة.

ويبدأ اللاعب مرحلة الجري حول الملعب مع الخضوع لاختبارات مستمرة؛ للتأكد من تحسن حالته وعدم وجود أية مضاعفات تعرقل استمراره في برنامج التأهيل؛ للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.

وكان نجيب قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية منذ فترة؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها واضطر لإجراء جراحة في غضروف الركبة.

ويلتقي الأهلي مع جيما الاثيوبي في السادسة مساء اليوم على استاد برج العرب في ذهاب دورالـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

اختر تشكيل الأهلي أمام جيما أبا جيفر

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