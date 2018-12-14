شاهد أجمل 5 أهداف لميدو مع مارسيليا

فترة كانت من بين الأفضل للمهاجم المصري في ملاعب أوروبا.. رفقة فريق الجنوب الفرنسي سجل أحمد حسام "ميدو" العديد من الأهداف الجميلة.

مع مارسيليا لعب مهاجم أياكس وتوتنام الأسبق 34 مباراة ساهم خلالها بتسجيل 9 أهداف وصناعة هدف وحيد.

ونستعرض معكم أجمل 5 أهداف أحرزها المصري مع مارسيليا في شباك المنافسين بمسابقة الدوري.

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