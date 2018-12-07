زعيم مشجعي بوكا بعد ترحيله: لم أسافر إسبانيا لحضور لمباراة.. بل لإجازة رأس السنة

لديه سجل إجرامي سابق وشديد الخطورة، أسباب كانت كافية للسلطات الإسبانية حتى ترحّل ماكسي ماتزارو إلى بلاده الأرجنتين مباشرة بمجرد وصوله مدريد يوم أمس.

ماتزارو المشجع المتعصب لـ بوكا جونيورز ارتد على عقبيه عائدا إلى الأرجنتين في رحلة طويلة أخرى، وفور وصوله في المطار، انهالت عليه أسئلة الصحفيين، ليجيبهم بغرابة: "لم أكن ذاهبا إلى الملعب".

مضيفا: "كنت سأقضي إجازة رأس السنة مع عائلتي في برشلونة".

وواصل الرجل الذي قضى عاما ونصف في السجن من قبل: "لم أدخل ملعب كرة قدم منذ 5 سنوات، ليس لدي أي خلافات مع أحد، الماضي مصِر على عدم تركي وشأني، لم أخطط للذهاب إلى الملعب، كنت رفقة عائلتي".

واختتم: "كل ما حدث بسبب الحملة التي شنوها علي وعلى عائلتي".

وكانت وكالة الأنباء الإسبانية قد ذكرت أن الشرطة رحّلت العضو السابق في رابطة "الـ12" المتعصبة لـ بوكا جونيورز، والذي يعد واحدا من أخطر عناصر الأولتراس حول العالم ولديه سجل إجرامي سابق. (طالع التفاصيل)

في 2013، وبعد أن قضى 6 أشهر هاربا من قبضة الشرطة، تم القبض عليه ومحاكمته وإدانته بالمشاركة في قتل إرنستو سيرينو في أغسطس 2011.

ماتزارو سُجن لعام ونصف، قبل أن يتم تبرأته لاحقا رفقة ماورو مارتين أحد القيادات التشجيعية الأخرى في بوكا.

ريفر بليت يستقبل غريمه بوكا جونيورز في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس مساء الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد أسبوعين كاملين من المعاد الأصلي لإقامة المباراة.

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