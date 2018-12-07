خاص الرجاء لـ ف الجول: مفاوضات الأهلي لضم بنحليب ليست جدية حتى الآن

الجمعة، 07 ديسمبر 2018 - 19:32

كتب : ماهر جنينة

محمود بنحليب - الرجاء

كشف عز الدين العلمي مسؤول التواصل والإعلام في نادي الرجاء البيضاوي المغربي حقيقة مفاوضات ناديه مع الأهلي من أجل انتقال المهاجم المغربي محمود بنحليب إلى الأخير.

وقال عزي الدين العلمي: "حتى الآن مفاوضات الأهلي من أجل بنحليب ليست رسمية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "هي مجرد مناقشات لم تصل لمراحل جدية متقدمة".

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وواصل "بالنسبة لنا، نحن ننظر لمصلحة الفريق ومصلحة اللاعب أمام أي عرض رسمي يطلب بنحليب".

ما هو المقابل المادي الذي سيجعل الرجاء يوافق على رحيل بنحليب؟ يوضح المسؤول الإعلامي: "هذا الأمر ليس من اختصاصي، ولكن الأكيد أننا لا نقف أمام مصلحة اللاعب والنادي".

بنحليب مهاجم الرجاء صاحب الـ 22 عاما سجل 12 هدفا في بطولة كأس الكونفدرالية كأفضل هداف في المسابقة الإفريقية.

صحف المغرب المحلية ربطت اسم محمود بنحليب مهاجم الرجاء بالانتقال إلى الأهلي، وتحديدا بعد تصريحات اللاعب عقب عودة بعثة الفريق المغربي من الكونغو.

بنحليب توج مع الرجاء بلقب كأس الكونفدرالية على حساب فيتا كلوب، وعند عودة اللاعب إلى المغرب قال: "وقتي اقترب من النهاية مع الرجاء".

جماهير الرجاء عبرت عن غضبها الشديد من تصريحات اللاعب قبل أن يخرج ويوضح أسباب ما قاله، قائلا: "لم أقصد استفزاز أي من جمهور الرجاء. تصريحاتي كانت للتعقيب فقط على استفزاز أحد المراسلين الصحفيين لي"، حسبما نقلت صحيفة هسبريس المغربية.

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