الشرطة الإسبانية ترحّل زعيم مشجعي بوكا جونيورز.. "شديد الخطورة ولديه سجل إجرامي"

الخميس، 06 ديسمبر 2018 - 18:55

كتب : FilGoal

ماتزارو - بوكا جونيورز

قامت الشرطة الإسبانية بترحيل ماكسي ماتزارو أحد زعماء مشجعي نادي بوكا جونيورز، وذلك فور وصوله مدريد قادما من بلاده الأرجنتين.

وكالة الأنباء الإسبانية ذكرت أن الشرطة رحّلت العضو السابق في رابطة "الـ12" المتعصبة لـ بوكا جونيورز، والذي يعد واحدا من أخطر عناصر الأولتراس حول العالم ولديه سجل إجرامي سابق.

في 2013، وبعد أن قضى 6 أشهر هاربا من قبضة الشرطة، تم القبض عليه ومحاكمته وإدانته بالمشاركة في قتل إرنستو سيرينو في أغسطس 2011.

أخبار متعلقة

حكاية الكونفدرالية.. رأسية متعب التي منحته والأهلي الحياة الصليبي الثاني في الجونة.. نهاية موسم أحمد مجدي ديلي ميل: ضربة لأرسنال.. روب هولدنج يغيب لنهاية الموسم بسبب الرباط الصليبي

ماتزارو سُجن لعام ونصف، قبل أن يتم تبرأته لاحقا رفقة ماورو مارتين أحد القيادات التشجيعية الأخرى في بوكا.

على صعيد متصل، تمكّن رافييل دي زيو أحد قيادات رابطة الـ12، حصل يوم الأربعاء على إذن من محكمة في بوينوس أيريس بالسفر إلى مدريد لمساندة فريقه.

فيما تتجهز الشرطة الإسبانية بكثير من الترقب لحدث المنتظر: إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018، بين ريفر بليت وبوكا جونيورز يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

الشرطة ستحرص على تواجد جماهير الفريقين في مكانين منفصلين، مع تفرقتهما بعدد كبير من القوات الغفيرة بشكل صارم تجنبا لوقوع شغب.

ريفر بليت على أرض بوكا جونيورز بهدفين مقابل هدفين في الذهاب على ملعب بومبونيرا، إلا أنه لم يستطع استضافة مباراة الإياب على ملعبه مونومنتال بعد رشق جماهيره لحافلة بوكا جونيورز بالحجارة وتأجيل المباراة نقلها خارج قارة أمريكا الجنوبية.

سوبر كلاسيكو كوبا ليبرتادوريس بوكا جونيورز ريفر بليت

نرشح لكم

أخر الأخبار

بتروجيت: نسعى للتعاقد مع باسم مرسي ساعة | الدوري المصري
رضا شحاتة: كان لدينا خطة في لجنة التعاقدات بالأهلي لخمس سنوات مقبلة ساعة | أوروبا
مصطفى يونس: لاعبو المصري لا يعرفون كيف يتمركزون في الملعب.. والفريق تم استهلاكه ساعة | الدوري المصري
أنقذهم في 99 فهل يكررها بعد 20 عاما؟ سولشاير مدربا لـ مانشستر يونايتد 2 ساعة | أوروبا
بالفيديو – بعد معاناة ركلات الترجيح.. سيتي يسقط ليستر ويحلق لنصف نهائي كأس الرابطة 3 ساعة | أوروبا
الدوري الإيطالي - ميلان يرفض الابتعاد بالمركز الرابع ويكتفي بالتعادل أمام بولونيا 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك