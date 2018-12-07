أرقام في الجول - محمود وحيد.. مهارات هجومية واندفاع بالجانب الدفاعي

مصر للمقاصة والأهلي أعلنا انضمام ظهيره الأيسر محمود وحيد إلى صفوف الفريق الأحمر لمدة 4 سنوات ونصف. صاحب الـ24 عاما سيرتدي القميص الأحمر بدءا من يناير المقبل.

ولعب محمود وحيد 16 مباراة هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة (بالكأس) والصناعة 5 مرات.

بذلك أصبح وحيد ثاني صفقات الأهلي خلال الانتقالات الشتوية بعد محمد محمود لاعب وسط وادي دجلة.

ولكن ما الذي سيقدمه اللاعب الذي استهل مسيرته رفقة الإسماعيلي وشارك مع منتخب مصر تحت 20 عاما في مونديال 2013؟

هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com.

أرقام وحيد في صناعة الأهداف تطورت مع مرور الوقت واكتساب الخبرات.

بعدما صنع هدفا وحيدا في موسم 2016-2017، ثم صنع هدفين في الموسم الماضي، وصل الآن إلى صناعة 5 أهداف ونحن لم نصل إلى منتصف المسابقة بعد.. تطور ملحوظ.

أما على صعيد المحاولات على المرمى فقد حاول ظهير مصر للمقاصة في 18 مناسبة على المرمى خلال 10 مباريات بمعدل 1.8 محاولة في المباراة الواحدة.

و7 محاولات من الـ18 كانوا محاولات صحيحة.. نجاعة هجومية.

في مواجهة إنبي التي انتهت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للفريق الفيومي، أظهر وحيد قدرات وتحركات هجومية كبيرة.

هنا يرسل لاعب المقاصة تمريرة طولية إلى أقصى الطرف الأيسر حيث يتمركز وحيد.

يستقبل وحيد الكرة ويمر في موقف واحد ضد واحد، قبل أن يرسل عرضية صحيحة إلى داخل منطقة الجزاء.

كان ذلك مشهدا ضمن مشاهد أخرى خلال المباراة.. وعرضية صحيحة.

على صعيد التمريرات، مرر وحيد 46 تمريرة طولية خلال مباريات الدوري الممتاز، كان منها 27 تمريرة طولية صحيحة بمعدل تخطى 58%.

ومعدل مراوغاته الصحيحة بلغ 1.64 مراوغة بالمباراة الواحدة.

أما على صعيد العرضيات فقد بلغت عرضياته الصحيحة 23 عرضية من أصل 79 عرضية، بنسبة نجاح 23% في المباراة الواحدة.

ميزة أخرى يتمتع بها صاحب الـ24 عاما وهي قدرته على استخدام القدم اليمنى.

خلال الموسم الماضي سجل وحيد هدفين في مرمى كلا من الإسماعيلي والإنتاج الحربي عن طريق التسديد بالقدم اليمنى.

على صعيد الأخطاء، ارتكب 21 خطأ خلال الموسم الجاري بالدوري، وحصل على 27 خطأ بمعدل 1.50 فاول مرتكب باللقاء الواحدج و1.93 خطأ مكتسب.

دفاعيا يظهر محمود وحيد في العديد من المناسبات مندفعا للهجوم وهو ما يتسبب في مساحات كبيرة خلفه قد يستغلها الخصوم.

وفيما يتعلق بمعدل فقدان الكرة فالمعدل يبدو كبير نسبيا.

وحيد يفقد الكرة (3.28) مرة خلال المباراة الواحدة، ولكنه ينجح في الفوز بها بمعدل (9.77) في المباراة الواحدة.

المقارنة الرقمية بين وحيد وعلي معلول لا تُظهر فوارق كبيرة بين اللاعبين، بالتأكيد الأرقام لا توحي بكل شيء ولكنها مؤشر عما يمتلكه كل لاعب (طالع الأرقام).

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