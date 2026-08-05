ذا تايمز: إنفانتينو يعرض نهائي مونديال 2030 على المغرب مقابل دعمه

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 19:54

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو في المغرب

يحاول جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تأمين دعمه داخل فيفا، عبر تحركات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2030.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز"، فإن إنفانتينو عرض على المغرب استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030، مقابل إصدار دعم علني له في ظل الضغوط المتزايدة عليه.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه رئيس فيفا انتقادات واسعة، بسبب خطته السابقة المتعلقة ببيع حقوق كأس العالم، والتي أثارت جدلا كبيرا داخل الوسط الكروي.

وكان من المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم 2030 بتنظيم مشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، مع إقامة بعض المباريات في أمريكا الجنوبية.

ويرغب المغرب في استضافة النهائي على ملعب الحسن الثاني في الدار البيضاء، والذي يُتوقع أن يصبح الأكبر في العالم بسعة تصل إلى 115 ألف متفرج.

في المقابل، أشارت التقارير إلى قلق إنفانتينو من تراجع الدعم من بعض الدول، خاصة السعودية، مستضيفة نسخة 2034.

وانتقد لويس فيجو، نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، تصرفات إنفانتينو، قائلا: "هذا أسوأ وأكثر سلوك مخادع وأناني رأيته في حياتي".

وأضاف "إنفانتينو أضر بمنصب رئيس فيفا الذي وعد بتطويره، وتصرفاته لا تخدم كرة القدم".

وتابع "لا يزال هناك وقت لإنقاذ اللعبة، وعليه أن يرحل الآن".

من جانبه، أوضح أرسين فينجر رئيس تطوير كرة القدم في فيفا، أنه لم يكن جزءا من الخطة، قائلا: "لم أكن على علم بهذا المشروع إلا من خلال وسائل الإعلام".

وأضاف "قرار التراجع عن المشروع كان ضروريا، وأؤمن بضرورة وجود فيفا مستقل يخدم كرة القدم بشفافية".

ويستمر الجدل حول مستقبل إنفانتينو، في ظل تصاعد الدعوات لاستقالته، وترقب لموقف الاتحادات خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد هدد بمقاطعة بطولات فيفا، من بينها كأس العالم، اعتراضا على تلك الخطة، قبل أن يتم التراجع عنها لاحقا.

كما انتقد اتحاد كونكاكاف إدارة فيفا، في بيان رسمي، بسبب طريقة التعامل مع الأزمة.

وكان فيفا قد طرح فكرة بيع نحو 20% من كيان جديد مسؤول عن إدارة بطولاته، وعلى رأسها كأس العالم، مقابل ما يصل إلى 4.2 مليار دولار، قبل أن يتراجع عن المقترح بعد موجة انتقادات واسعة.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي مقاطعة منتخباته لمسابقات فيفا "طالما بقيت هذه المقترحات قائمة". (طالع التفاصيل)

ورفض كونكاكاف بشكل رسمي مقترح فيفا. (طالع التفاصيل)

كما أعلن الاتحاد الآسيوي رفضه لمقترح فيفا (طالع التفاصيل)

فيما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة اجتماعا للجنة التنفيذية، وذلك لتقييم مبادرة "FIFA Forward Enterprise" المقترحة من فيفا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إنفانتينو
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