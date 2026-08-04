قناة تركية: الخميس حفل توقيع محمد صلاح لـ طرابزون

استقر نادي طرابزون سبور على موعد حفل توقيع محمد صلاح بعد أن ينضم بشكل رسمي.

محمد صلاح النادي : لاعب حر طرابزون سبور

وحسم طرابزون سبور سباق ضم محمد صلاح بعد صراع مع عدد من الأندية أبرزهم بشكتاش.

وكشفت قناة HT Spor التركية أن حفل توقيع محمد صلاح لطرابزون سبور سيكون يوم الخميس في ملعب بابارا بارك معقل الفريق التركي.

وكشف الصحفي التركي ياجيز سابونجو أوجلو المختص بسوق الانتقالات عن توصل طرابزون لاتفاق نهائي مع محمد صلاح.

وأوضح ياجيز أن صلاح اتفق على عقد لمدة موسمين رفقة طرابزون.

وأوضح الصحفي التركي أن صلاح سوف يصل إلى أسطنبول الساعة 12 غدا الأربعاء لتوقيع العقود قبل الإعلان الرسمي.

وكانت صحيفة الصباح التركية قد نشرت من قبل أن صلاح يقترب من طرابزون بعد تقديم عرض جديد وحال موافقته سوف يصل الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن صلاح سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 17 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأوضح التقرير أن النادي سوف يوفر طائرة خاصة لمحمد صلاح من اليونان حيث يقضي عطلته ليصل إلى تركيا الأربعاء قبل الإعلان الرسمي.

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي اقتراب طرابزون سبور من التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول السابق. (طالع التفاصيل)

ووفقا لموقع "ajansspor" التركي فإن طرابزون سبور قدّم عرضا لضم محمد صلاح لمدة موسمين.

وعرض النادي راتبا قدره 17 مليون يورو في الموسم بالإضافة لـ 5 ملايين يورو مكافآت.

كما سيحصل صلاح على نسبة 20% من مبيعات القمصان.

يأتي ذلك في الوقت الذي انسحب فيه بشكتاش التركي من مفاوضاته مع صلاح بسبب مطالب رامي عباس وكيله المالية. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف تقرير في وقت سابق وجود عرض من اتحاد جدة السعودي لقائد منتخب مصر. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف إرتوجرول دوجان رئيس طرابزون سبور عبر قناة aspor التركية: "من لا يرغب في التعاقد مع لاعب مثل محمد صلاح؟ أنا أيضا أتمنى ذلك، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق".

وتابع "لا أريد الحديث عما إذا كنا قد تواصلنا مع محمد صلاح أم لا. بصفتي رئيسا للنادي، يجب أن أحرص على مصالح طرابزون سبور، ولذلك علينا أن ننتقي كلماتنا بعناية".

وشدد "إذا طرأ أي جديد بشأن الصفقات، فسنبلغ جماهيرنا والرأي العام على الفور".

ورحل صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي.

وسبق أن ارتدى محمود حسن "تريزيجيه" وأيمن عبد العزيز قميص طرابزون سبور.

ويشارك طرابزون في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بداية من الملحق المؤهل للدور الرئيسي.

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

وأنهى طرابزون سبور الدوري التركي بالمركز الثالث خلال الموسم الماضي.