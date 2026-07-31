تقرير تركي: اتحاد جدة بدأ مفاوضات ضم محمد صلاح.. والاتفاق وشيك

بدأ نادي اتحاد جدة السعودي مفاوضاته لضم محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق.

محمد صلاح النادي : لاعب حر الاتحاد

وأعلن نادي بشكتاش في وقت سابق توقف المفاوضات مع صلاح بسبب مطالب وكيله المرتفعة. (طالع التفاصيل)

ووفقا لموقع "ajansspor" التركي فإن اتحاد جدة بدأ المفاوضات مع محمد صلاح بشكل رسمي.

وعرض على الدولي المصري راتبا قدره 25 مليون دولار سنويا.

وأشار التقرير إلى أن صلاح وافق على العرض والتوقيع بات وشيكا.

ولا تعد تلك أول مرة يرتبط فيها اسم صلاح بالانتقال لأحد أندية الدوري السعودي، إذ ارتبط اسم الهلال والقادسية بضم النجم المصري.

يذكر أن اسم اتحاد جدة أيضا ارتبط بأكثر من لاعب مصري مؤخرا أبرزهم ثنائي الأهلي مروان عطية وإمام عاشور. (طالع التفاصيل)

وسبق أن أشارت صحيفة "hurriyet" أن صلاح عقد جلسة مع رامي عباس وكيله لبحث العروض المقدمة له استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح التقرير أن عرض بشكتاش هو الأفضل أوروبيا لصلاح براتب يصل لـ 15 مليون يورو سنويا.

وسبق أن ارتدى كل من عماد متعب وإسلام الشاطر وحسني عبد ربه ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد حجازي وطارق حامد قميص النمور.

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

واحتل اتحاد جدة المركز الخامس الموسم الماضي في الدوري السعودي.

ويخوض النمور الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للنخبة لأجل التأهل لمرحلة الدوري من القسم الغربي للمسابقة.