فوت ميركاتو: طرابزون يقترب من التوصل لاتفاق لضم محمد صلاح

كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي عن اقتراب طرابزون سبور من التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول السابق.

محمد صلاح النادي : لاعب حر طرابزون سبور

وفقا للموقع فإن طرابزون استغل فشل مفاوضات بشكتاش مع صلاح ودخل في مفاوضات مع وكيله واقترب من التوصل لاتفاق نهائي.

وأعلن نادي بشكتاش في وقت سابق توقف المفاوضات مع صلاح بسبب مطالب وكيله المرتفعة.

وارتبط اسم صلاح بالانضمام إلى اتحاد جدة أيضا خلال الأيام الماضية عقب فشل المفاوضات مع بشكتاش.

ورحل صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي.

وسبق ان ارتدى محمود حسن "تريزيجيه" وأيمن عبد العزيز قميص طرابزون سبور.

ويشارك طرابزون في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم القبل بداية من الملحق المؤهل للدور الرئيسي.

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

وأنهى طرابزون سبور الدوري التركي بالمركز الثالث خلال الموسم الماضي.