المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح

الإثنين، 27 يوليه 2026 - 18:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أعلن أوندير أوزين المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي انسحاب ناديه من طاولة المفاوضات مع محمد صلاح نجم منتخب مصر.

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

بشكتاش

وقال أوندير في مؤتمر صحفي: "بدأت تصل طلبات كانت ستؤدي إلى تعقيد الجانب المالي من الصفقة. وأفترض أن لاعبًا محترمًا مثل محمد صلاح لا يعلم بهذه التفاصيل. لكن من خلال وكيله ظهرت مطالب مالية تتعلق بحقوق الصورة، بحجم لم يمنحه النادي من قبل لأي لاعب أو موظف".

وأضاف "رئيسنا المحترم حدد بدقة النقطة التي يجب عندها التوقف. الإدارة عمل قانوني، وهناك نسبة قانونية للعمولات، وتجاوز هذه النسبة قد يعني الدخول في أمور غير قانونية من جانب ما. لذلك اتخذ رئيسنا قرارًا واقعيًا بدلًا من قرار جماهيري. وفي الوقت الحالي، انسحبنا من طاولة المفاوضات".

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وأوضح "عرض بشكتاش للتعاقد مع محمد صلاح، بالشروط التي وضعها النادي، لا يزال قائمًا. وإذا جاء رد إيجابي على هذا العرض، فيمكن الحديث عن إتمام الصفقة. لكن لن نقدم أي عرض آخر غير هذا. وإذا أراد ممثلو اللاعب مواصلة المفاوضات، فهذا يعود إليهم. كما أخبرونا أنهم يتفاوضون مع جهات أخرى أيضًا. نحن لن نتراجع عن موقفنا، وبالنسبة لنا فإن الملف ينتهي عند هذا الحد".

وشرح "اجتمعنا مع محمد صلاح ثلاث مرات. كانت اجتماعاتي معه مخصصة لشرح مشروع بشكتاش، وتشكيلة الفريق، وأسلوب اللعب، وأهداف النادي، وطبيعة المنافسة التاريخية، والأجواء داخل النادي. وفي اليوم التالي، اجتمع مدربنا معه، حيث جرت مناقشات حول الجوانب التكتيكية".

وأتم تصريحاته "وبذلك اكتمل الجانب الفني من المفاوضات. لكن عندما بدأنا مناقشة الأمور المالية، تراجعت سلاسة المفاوضات التي كانت موجودة في الأيام الأولى، وذلك بدءًا من 21 يوليو. إذ تباطأت وتيرة تبادل المعلومات، وبدأت تصل طلبات من شأنها أن تؤدي إلى تعثر الجانب المالي".

محمد صلاح بشكتاش الدوري التركي
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