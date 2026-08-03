سكاي: على خطى ويلز.. الاتحاد الإنجليزي يعتزم سحب دعمه لـ إنفانتينو

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 13:03

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو

يعتزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نشر خطاب يعلن فيه سحب دعمه لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء القرار بعد تراجع الثقة في رئيس فيفا، على خلفية خطته السابقة لبيع حصص من بطولات الاتحاد لشركات استثمار خاصة، وهي الخطوة التي أثارت جدلا واسعا عالميا رغم إعلان فيفا التراجع عن الفكرة.

وكشفت شبكة سكاي أن الاتحاد الإنجليزي يعتزم سحب دعمه لإعادة انتخاب جياني إنفانتيو رئيسا للفيفا.

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ويسير الاتحاد الإنجليزي على خطى نظيره الويلزي بعد أن أصبح أول من يعلن سحب دعمه لإنفانتينو بشكل رسمي.

وأعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم سحب دعمه لاستمرار جياني إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي سحب دعمه لترشح إنفانتينو لفترة جديدة من 2027 إلى 2031.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد هدد بمقاطعة بطولات فيفا، من بينها كأس العالم، اعتراضا على تلك الخطة، قبل أن يتم التراجع عنها لاحقا.

كما انتقد اتحاد كونكاكاف إدارة فيفا، في بيان رسمي، بسبب طريقة التعامل مع الأزمة.

وكان فيفا قد طرح فكرة بيع نحو 20% من كيان جديد مسؤول عن إدارة بطولاته، وعلى رأسها كأس العالم، مقابل ما يصل إلى 4.2 مليار دولار، قبل أن يتراجع عن المقترح بعد موجة انتقادات واسعة.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي مقاطعة منتخباته لمسابقات فيفا "طالما بقيت هذه المقترحات قائمة". (طالع التفاصيل)

ورفض كونكاكاف بشكل رسمي مقترح فيفا. (طالع التفاصيل)

كما أعلن الاتحاد الآسيوي رفضه لمقترح فيفا (طالع التفاصيل)

فيما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة اجتماعا للجنة التنفيذية، وذلك لتقييم مبادرة "FIFA Forward Enterprise" المقترحة من فيفا.

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