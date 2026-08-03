الصباح التركية: اتفاق مبدئي بين صلاح وطرابزون.. وتحديد موعد وصوله

يقترب محمد صلاح من إتمام انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي بعد أيام من الشكوك حول وجهته المقبلة.

محمد صلاح النادي : لاعب حر طرابزون سبور

وارتبط اسم صلاح الفترة المقبلة بناديي بشكتاش وطرابزون سبور من تركيا.

وكشفت صحيفة الصباح التركية اليوم الإثنين، أن محمد صلاح قد توصل لاتفاق مبدئي مع طرابزون سبور.

وأشار التقرير إلى أن صلاح سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 17 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأوضح التقرير أن النادي سوف يوفر طائرة خاصة لمحمد صلاح من اليونان حيث يقضي عطلته ليصل إلى تركيا الأربعاء قبل الإعلان الرسمي.

وقال المدير الفني لـ طرابزون سبور التركي في وقت سابق عبر قناة HTSpor التركية: "لا يوجد أي شيء رسمي حتى الآن بخصوص صلاح".

وأضاف "من المهم جدا أن يرتبط اسم مثل صلاح بطرابزون سبور".

وأردف "لكن بدلا من خلق توقعات بالكلام، نسعى لبناء الثقة من خلال العمل الجاد".

وأتم "في الوقت الحالي، لا يوجد ما يُقال في هذا الشأن".

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي اقتراب طرابزون سبور من التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول السابق. (طالع التفاصيل)

ووفقا لموقع "ajansspor" التركي فإن طرابزون سبور قدّم عرضا لضم محمد صلاح لمدة موسمين.

وعرض النادي راتبا قدره 17 مليون يورو في الموسم بالإضافة لـ 5 ملايين يورو مكافآت.

كما سيحصل صلاح على نسبة 20% من مبيعات القمصان.

يأتي ذلك في الوقت الذي انسحب فيه بشكتاش التركي من مفاوضاته مع صلاح بسبب مطالب رامي عباس وكيله المالية. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف تقرير في وقت سابق وجود عرض من اتحاد جدة السعودي لقائد منتخب مصر. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف إرتوجرول دوجان رئيس طرابزون سبور عبر قناة aspor التركية: "من لا يرغب في التعاقد مع لاعب مثل محمد صلاح؟ أنا أيضا أتمنى ذلك، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق".

وتابع "لا أريد الحديث عما إذا كنا قد تواصلنا مع محمد صلاح أم لا. بصفتي رئيسا للنادي، يجب أن أحرص على مصالح طرابزون سبور، ولذلك علينا أن ننتقي كلماتنا بعناية".

وشدد "إذا طرأ أي جديد بشأن الصفقات، فسنبلغ جماهيرنا والرأي العام على الفور".

ورحل صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي.

وسبق أن ارتدى محمود حسن "تريزيجيه" وأيمن عبد العزيز قميص طرابزون سبور.

ويشارك طرابزون في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بداية من الملحق المؤهل للدور الرئيسي.

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

وأنهى طرابزون سبور الدوري التركي بالمركز الثالث خلال الموسم الماضي.