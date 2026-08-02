تقرير تركي يكشف عرض طرابزون سبور المالي لـ محمد صلاح

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 19:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

قدّم نادي طرابزون سبور التركي عرضه المالي لـ محمد صلاح لضمه في صفقة انتقال حر.

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي عن اقتراب طرابزون سبور من التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول السابق. (طالع التفاصيل)

ووفقا لموقع "ajansspor" التركي فإن طرابزون سبور قدّم عرضا لضم محمد صلاح لمدة موسمين.

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وعرض النادي راتبا قدره 17 مليون يورو في الموسم بالإضافة لـ 5 ملايين يورو مكافآت.

كما سيحصل صلاح على نسبة 20% من مبيعات القمصان.

يأتي ذلك في الوقت الذي انسحب فيه بشكتاش التركي من مفاوضاته مع صلاح بسبب مطالب رامي عباس وكيله المالية. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف نفس الموقع في وقت سابق وجود عرض من اتحاد جدة السعودي لقائد منتخب مصر. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف إرتوجرول دوجان رئيس طرابزون سبور عبر قناة aspor التركية: "من لا يرغب في التعاقد مع لاعب مثل محمد صلاح؟ أنا أيضا أتمنى ذلك، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق".

وتابع "لا أريد الحديث عما إذا كنا قد تواصلنا مع محمد صلاح أم لا. بصفتي رئيسا للنادي، يجب أن أحرص على مصالح طرابزون سبور، ولذلك علينا أن ننتقي كلماتنا بعناية".

وشدد "إذا طرأ أي جديد بشأن الصفقات، فسنبلغ جماهيرنا والرأي العام على الفور".

ورحل صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي.

وسبق أن ارتدى محمود حسن "تريزيجيه" وأيمن عبد العزيز قميص طرابزون سبور.

ويشارك طرابزون في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بداية من الملحق المؤهل للدور الرئيسي.

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

وأنهى طرابزون سبور الدوري التركي بالمركز الثالث خلال الموسم الماضي.

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