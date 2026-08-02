خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول

سيتفادى الأهلي المشاركة في الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية حسبما علم FilGoal.com فيما يبدأ الزمالك وبيراميدز وزد مشوارهم مبكرا قاريا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2026-27. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الزمالك وبيراميدز يشاركان في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

وسيتم إعفاء صنداونز والترجي ونهضة بركان من المشاركة في تلك المرحلة وسيبدأ الثلاثي من الدور الثاني كونه الأعلى تصنيفا.

وسيبدأ الأهلي مشواره في الكونفدرالية من دور الـ 32، بينما يشارك زد في الدور التمهيدي الأول.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الدور التمهيدي الأول شهر سبتمبر المقبل.

الذهاب 4-5-6 سبتمبر، والإياب 11-12-13 سبتمبر.

فيما ستقام مباريات الدور التمهيدي الثاني في شهر أكتوبر المقبل.

الذهاب 16-17-18 أكتوبر والإياب 23-24-25 أكتوبر.

ومن المنتظر أن يبدأ دور المجموعات لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في شهر نوفمبر المقبل. (طالع المواعيد كاملة)