خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 18:21

كتب : محمد عبد العظيم

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

سيتفادى الأهلي المشاركة في الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية حسبما علم FilGoal.com فيما يبدأ الزمالك وبيراميدز وزد مشوارهم مبكرا قاريا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2026-27. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الزمالك وبيراميدز يشاركان في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
كاف يعلن إجراء قرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية الخميس في القاهرة المنتخب المغربية: كاف يرفض زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية تقرير: كاف يناقش مقترحات زيادة منتخبات أمم إفريقيا وأندية دوري الأبطال الأحد المقبل موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا

وسيتم إعفاء صنداونز والترجي ونهضة بركان من المشاركة في تلك المرحلة وسيبدأ الثلاثي من الدور الثاني كونه الأعلى تصنيفا.

وسيبدأ الأهلي مشواره في الكونفدرالية من دور الـ 32، بينما يشارك زد في الدور التمهيدي الأول.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الدور التمهيدي الأول شهر سبتمبر المقبل.

الذهاب 4-5-6 سبتمبر، والإياب 11-12-13 سبتمبر.

فيما ستقام مباريات الدور التمهيدي الثاني في شهر أكتوبر المقبل.

الذهاب 16-17-18 أكتوبر والإياب 23-24-25 أكتوبر.

ومن المنتظر أن يبدأ دور المجموعات لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في شهر نوفمبر المقبل. (طالع المواعيد كاملة)

الأهلي الزمالك الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا بيراميدز زد
نرشح لكم
كاف يعلن إجراء قرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية الخميس في القاهرة شاهندة المغربي ويارا عاطف تديران مواجهة غانا ضد الكاميرون في أمم إفريقيا للسيدات أمم إفريقيا للسيدات - منتخب مصر يودع مبكرا بعد الخسارة أمام مالاوي بثلاثية الثاني بعد زعلوك.. إنبي يعلن إعارة سفاجا إلى تموشنت الجزائري انتهت أمم إفريقيا للسيدات - مصر (1)-(3) مالاوي.. هزيمة جديدة السد القطري يعلن مواجهة مولودية الجزائر وديا تقرير: انفراجة في مفاوضات نهضة بركان مع بوبيستا مدرب كاب فيردي إيمرس فاي يرحل عن تدريب منتخب كوت ديفوار
أخر الأخبار
إيراولا يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات ليفربول 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: سان جيرمان يسعى لضم حارس اليابان 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
"لتوضيح أحدث المستجدات".. انطلاق معسكر إعداد حكام النخبة لموسم 2026-27 28 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: مانشستر يونايتد يبتعد عن صفقة ندياي 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
كما كشف في الجول - المصري يعلن التعاقد مع خير الدين طوال 57 دقيقة | الكرة المصرية
يوفنتوس يضم كريم ألايبجوفيتش موهبة البوسنة ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يخاطب اتحاد الكرة.. "قراراتكم لا تدعو للتفاؤل" ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي 4 رئيس طرابزون سبور ينهي الجدل حول الاتفاق مع صلاح