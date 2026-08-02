كاف يعلن إجراء قرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية الخميس في القاهرة

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 16:16

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وتقام مراسم قرعة الدور التمهيدي يوم الخميس المقبل الموافق 6 من أغسطس الجاري في مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة.

وتبدأ القرعة بمراسم قرعة الكونفدرالية الإفريقية في تمام الثانية ظهرا بتوقيت مصر.

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بينما قرعة دوري أبطال إفريقيا في تمام الثالثة عصرا.

ومن المقرر أن يتم بث القرعة تلفزيونيا بالإضافة لقناة الاتحاد الإفريقي على يوتيوب.

ويمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا كلا من الزمالك بطل الدوري وبيراميدز وصيف البطولة.

بينما يمثل مصر في الكونفدرالية، الأهلي ثالث الدوري وزد وصيف كأس مصر.

ويحصل الفائز على دوري أبطال إفريقيا على جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار، بينما يحصل بطل الكونفدرالية على 4 ملايين دولار.

وتحصل الأندية التي تودع البطولة من الدور التمهيدي على مكافأة قدرها 100 ألف دولار.

ويعد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي حامل لقب دوري الأبطال بينما اتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب الكونفدرالية.

الأهلي الزمالك الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا بيراميدز زد
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