كاف يعلن مواعيد دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد
السبت، 20 يونيو 2026 - 18:02
كتب : محمد عبد العظيم
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد جميع جولات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد 2026-2027.
ويشارك من مصر 4 فرق في البطولتين، وهما الزمالك وبيراميدز في دوري الأبطال، والأهلي وسيراميكا كليوباترا في الكونفدرالية.
وجاءت المواعيد بالكامل كالآتي:
الموعد الأخير لإرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا 25 يوليو.
الدور التمهيدي الأول
الذهاب 4-5-6 سبتمبر
الإياب 11-12-13 سبتمبر
الدور التمهيدي الثاني
الذهاب 16-17-18 أكتوبر
الإياب 23-24-25 أكتوبر
المجموعات
الجولة الأولى 27-28-29 نوفمبر
الجولة الثانية 4-5-6 ديسمبر
الجولة الثالثة 18-19-20 ديسمبر
الجولة الرابعة 8-9-10 يناير
الجولة الخامسة 15-16-17 يناير
الجولة السادسة 22-23-24 يناير
ربع النهائي
الذهاب 26-27-28 فبراير
الإياب 5-6-7 مارس
نصف النهائي
الذهاب 9-10-11 أبريل
الإياب 16-17-18 أبريل
النهائي
من 9 إلى 31 مايو وسيتم تحديد المواعيد في شهر مارس المقبل