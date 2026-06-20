كاف يعلن مواعيد دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد

السبت، 20 يونيو 2026 - 18:02

كتب : محمد عبد العظيم

شعار بطولة دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد جميع جولات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد 2026-2027.

ويشارك من مصر 4 فرق في البطولتين، وهما الزمالك وبيراميدز في دوري الأبطال، والأهلي وسيراميكا كليوباترا في الكونفدرالية.

وجاءت المواعيد بالكامل كالآتي:

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - أبو ريدة يعد لاعبي منتخب مصر بمكافآت خاصة حال الفوز على نيوزيلندا الكشف عن مواعيد فترات القيد الإفريقية للموسم الجديد

الموعد الأخير لإرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا 25 يوليو.

الدور التمهيدي الأول

الذهاب 4-5-6 سبتمبر

الإياب 11-12-13 سبتمبر

الدور التمهيدي الثاني

الذهاب 16-17-18 أكتوبر

الإياب 23-24-25 أكتوبر

المجموعات

الجولة الأولى 27-28-29 نوفمبر

الجولة الثانية 4-5-6 ديسمبر

الجولة الثالثة 18-19-20 ديسمبر

الجولة الرابعة 8-9-10 يناير

الجولة الخامسة 15-16-17 يناير

الجولة السادسة 22-23-24 يناير

ربع النهائي

الذهاب 26-27-28 فبراير

الإياب 5-6-7 مارس

نصف النهائي

الذهاب 9-10-11 أبريل

الإياب 16-17-18 أبريل

النهائي

من 9 إلى 31 مايو وسيتم تحديد المواعيد في شهر مارس المقبل

الأهلي الزمالك دوري أبطال إفريقيا كاف الكونفدرالية
نرشح لكم
الكشف عن مواعيد فترات القيد الإفريقية للموسم الجديد مواعيد مباريات السبت 20 يونيو وفجر الأحد.. تونس ضد اليابان وكوت ديفوار وهولندا كأس العالم - بعد بكائه.. وصول والده فوزينيا إلى أمريكا كأس العالم - بونو: المغرب يتطور دفاعيا وهجوميا.. وسنلعب بجدية ضد هايتي كأس العالم - أرقام من فوز المغرب على اسكتلندا بينها سلسلة لم تحدث من قبل كأس العالم - هوجو بروس ينتقد ملعب أتلانتا وفترة توقف شرب المياه كأس العالم - مؤتمر فاي: سنلعب بنفس الطموح.. وجميع لاعبي كوت ديفوار جاهزون كأس العالم - موديبا: لعبنا بشكل أفضل أمام التشيك.. والانتقاد جزء من كرة القدم
أخر الأخبار
خبر في الجول – إبراهيم حسن يحذر لاعبي منتخب مصر مع الاعتراض على التحكيم 5 دقيقة | منتخب مصر
كاف يعلن مواعيد دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - أبو ريدة يعد لاعبي منتخب مصر بمكافآت خاصة حال الفوز على نيوزيلندا 21 دقيقة | في المونديال
الكشف عن مواعيد فترات القيد الإفريقية للموسم الجديد 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نتلق عرضا من الرياض لضم تريزيجيه ولكن ساعة | الدوري المصري
مصدر مقرب من زيزو يكشف حقيقة رفضه خفض راتبه مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
رومانو: إنتر ميامي يتوصل لاتفاق شفهي مع كاسيميرو لضمه 2 ساعة | ميركاتو
الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات أهلي طرابلس لضم أقطاي عبد الله 3 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531416/كاف-يعلن-مواعيد-دوري-أبطال-إفريقيا-والكونفدرالية-للموسم-الجديد