كاف يعلن مواعيد دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد جميع جولات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد 2026-2027.

ويشارك من مصر 4 فرق في البطولتين، وهما الزمالك وبيراميدز في دوري الأبطال، والأهلي وسيراميكا كليوباترا في الكونفدرالية.

وجاءت المواعيد بالكامل كالآتي:

الموعد الأخير لإرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا 25 يوليو.

الدور التمهيدي الأول

الذهاب 4-5-6 سبتمبر

الإياب 11-12-13 سبتمبر

الدور التمهيدي الثاني

الذهاب 16-17-18 أكتوبر

الإياب 23-24-25 أكتوبر

المجموعات

الجولة الأولى 27-28-29 نوفمبر

الجولة الثانية 4-5-6 ديسمبر

الجولة الثالثة 18-19-20 ديسمبر

الجولة الرابعة 8-9-10 يناير

الجولة الخامسة 15-16-17 يناير

الجولة السادسة 22-23-24 يناير

ربع النهائي

الذهاب 26-27-28 فبراير

الإياب 5-6-7 مارس

نصف النهائي

الذهاب 9-10-11 أبريل

الإياب 16-17-18 أبريل

النهائي

من 9 إلى 31 مايو وسيتم تحديد المواعيد في شهر مارس المقبل