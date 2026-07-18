"نتفق معه في كل شيء".. رئيس بشكتاش يوضح تفاصيل المفاوضات مع محمد صلاح

السبت، 18 يوليه 2026 - 21:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بشكتاش

كشف سردال أدالي رئيس نادي بشكتاش التركي تفاصيل مفاوضات ضم محمد صلاح لصفوف الفريق.

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

بشكتاش

وارتبط اسم صلاح في الساعات الأخيرة بالانتقال لصفوف بشكتاش التركي. (طالع التفاصيل)

قال سردال أدالي رئيس نادي بشكتاش التركي في تصريحات نقلتها صحيفة "جمهوريت": "لم يتمّ التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال صلاح حتى الآن".

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وأضاف "بعد التقارير الإعلامية التي أفادت بإتمام الصفقة، حاول وكلاء اللاعب تغيير الأرقام المطلوبة، محاولين رفعها إلى مستويات فلكية. لم نقبل بذلك. مفاوضاتنا مستمرة".

وأتم "نحن نحب صلاح كثيرً ونتفق معه في كل شيء، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن أولويتنا هي مصلحة بشكتاش. نحن نمضي قدماً في هذا الاتجاه. يمكن لجماهيرنا أن تطمئن".

وسبق أن كشف تقرير سبب رغبة صلاح في خوض تجربة الدوري التركي. (طالع التفاصيل)

وهتفت جماهير نادي بشكتاش التركي باسم محمد صلاح خلال تقديم لياندرو تروسار لاعب الفريق الجديد.

وحضر ما يقارب 20 ألف مشجع في المدرجات لمشاهدة الظهور الأول للوافد الجديد.

وخلال التوقيع هتفت جماهير النسور التركية "يا الله، بسم الله، محمد صلاح".

وكتب رامي عباس عبر حسابه على تويتر "لازلنا لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل، ولكن ربما نعرف قريبا جدا."

وارتدى من قبل كل من أحمد حسن ومحمد النني قميص بشكتاش.

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

محمد صلاح الدوري التركي بشكتاش
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