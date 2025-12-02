تقرير: الهلال والقادسية أبرز المهتمين بضم محمد صلاح من السعودية

عاد اسم محمد صلاح نجم ليفربول للواجهة من جديد بعدما كشفت تقارير بريطانية عن استمرار اهتمام أندية الدوري السعودي بضمه رغم تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ورفض صلاح الانتقال إلى الدوري السعودي الصيف الماضي مقابل عرض ضخم بلغ 500 مليون جنيه إسترليني، وفضّل تمديد تعاقده مع ليفربول لموسمين حتى نهاية 2027.

لكن وفقا لإذاعة talkSPORT، ما زال مسؤولو التعاقدات في الدوري السعودي يسعون للتعاقد مع قائد منتخب مصر في المستقبل القريب، مع ترجيحات بأن الصفقة قد تعود للنقاش مع نهاية الموسم الحالي.

البنود لم تغلق حتى الآن ويبقى نادي الهلال ضمن أبرز المهتمين بالتعاقد مع صلاح، إلى جانب نادي القادسية الذي أبدى رغبة قوية في ضمه أيضا.

ويواجه صلاح - 33 عاما - موسما صعبا مع ليفربول على صعيد الأرقام الفردية، حيث خرج من التشكيلة الأساسية في الفوز على وست هام يونايتد 2-0 مؤخرا.

على صعيد آخر، بدأ مسؤولوا الدوري السعودي العمل على انتقال محتمل لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، مع وعود بجعله صاحب أعلى راتب في العالم.

وبذلك فأن سوق الانتقالات الصيفي المقبل قد يشهد تحركات قوية ستعيد رسم خريطة النجوم في أوروبا وآسيا.