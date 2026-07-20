ذا تايمز: تشيفيرين قاطع نهائي كأس العالم احتجاجا على قرارات فيفا

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 17:37

كتب : FilGoal

ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

قاطع ألكسندر تشيفيرين نهائي كأس العالم 2026، احتجاجا على ما وصفه بتدخلات سياسية وقرارات مثيرة للجدل من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة ذا تايمز، جاء غياب رئيس الاتحاد الأوروبي عن المباراة في ظل توتر كبير في العلاقات بين يويفا وفيفا.

وكانت أزمة فولارين بالوجون من أبرز أسباب الخلاف، بعدما قررت لجنة الانضباط في فيفا إلغاء إيقافه رغم حصوله على بطاقة حمراء.

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وأصدر يويفا بيانا هاجم فيه القرار قائلا: "ما حدث غير مسبوق وغير مفهوم ولا يمكن تبريره، لقد تم تجاوز الخط الأحمر".

وتشير التقارير إلى أن القرار جاء بعد طلب من دونالد ترامب بمراجعة حالة الطرد، ما أثار تساؤلات حول تدخل السياسة في قرارات كرة القدم.

كما امتد غضب يويفا إلى عدة أمور تنظيمية خلال البطولة، من بينها فترات التوقف الطويلة داخل المباريات، وزيادة زمن الاستراحة بين الشوطين في النهائي.

وشهدت البطولة أيضا انتقادات تتعلق بأسعار التذاكر، إلى جانب بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

ويعد غياب تشيفيرين عن النهائي مؤشرا جديدا على تدهور العلاقة بين الاتحادين الأوروبي والدولي خلال الفترة الأخيرة.

وكان تشيفيرين قد حضر افتتاح كأس العالم في المكسيك.

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