خبر في الجول - مصطفى معوض على أعتاب الاتحاد السكندري

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 22:57

كتب : عمرو نبيل هاني العوضي

مصطفى معوض - لاعب بتروجت

توصل نادي الاتحاد السكندري لاتفاق مع الوحدات الأردني لضم مصطفى معوض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المدافع من المنتظر أن يصل خلال أيام للالتحاق بكتيبة حمزة الجمل.

وسيوقع لصفوف زعيم الثغر لمدة 3 مواسم.

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وارتبط اسم مصطفى معوض من قبل بالانتقال لصفوف الاتحاد السكندري في يناير الماضي لكن الفريق الأردني رفض عرض زعيم الثغر. (طالع التفاصيل)

وانضم معوض لصفوف الوحدات الأردني لمدة موسمين في 2025 قادما من الجزيرة الأردني حتى 2027.

وخاض معوض مع الوحدات 33 مباراة الموسم الماضي سجل خلالها 3 أهداف كما شارك في دوري أبطال آسيا 2.

ولعب المدافع البالغ من العمر 29 عاما من قبل مع بتروجت والقناة والداخلية.

وكان معوض قد كشف من قبل أن ريكاردو سواريش مدرب الأهلي أشاد به وسيتابعه بعد مباراة جمعت بتروجت ضد الأهلي في 2022.

وتعاقد الاتحاد السكندري مع 17 صفقة في الصيف الحالي حتى الآن قبل انطلاق الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

الاتحاد السكندري مصطفى معوض الوحدات الأردني
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