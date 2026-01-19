خبر في الجول - الوحدات الأردني يرفض عرض الاتحاد السكندري بسبب المقابل المادي

الإثنين، 19 يناير 2026 - 16:55

كتب : عمرو نبيل

مصطفى معوض

رفض نادي الوحدات الأردني عرض الاتحاد السكندري المقدم لضم مصطفى معوض لاعب الفريق.

وانضم مصطفى معوض للوحدات في بداية الموسم الحالي قادمًا من نادي الجزيرة.

وعلم FilGoal.com أن رفض الوحدات الأردني عرض الاتحاد السكندري بسبب ضعف المقابل المادي من وجهة نظر النادي الأردني.

ودخل النادي في الوقت الحالي في مفاوضات مع نادي الزوراء العراقي الذي يرغب أيضا في ضم اللاعب.

وشارك معوض خلال الموسم الحالي في 15 مباراة بقميص الوحدات وسجل هدفين.

ولعب المدافع البالغ من العمر 28 عامًا من قبل مع بتروجت والقناة.

وكان معوض قد كشف من قبل أن ريكاردو سواريش مدرب الأهلي أشاد به وسيتابعه بعد مباراة جمعت بتروجت ضد الأهلي في 2022.

وضم الاتحاد السكندري حتى الآن 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالتعاقد مع خالد عبد الفتاح ومحمود عبد العاطي وعبد الرحمن جودة ويسري وحيد.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 14 جولة.

ويتولى تدريب الاتحاد السكندري تامر مصطفى، والذي تولى المسؤولية خلفًا لأحمد سامي.

