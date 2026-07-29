وصلنا للرقم 17.. الاتحاد السكندري يعلن ضم 6 صفقات جديدة

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 22:22

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري بيان

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم 6 لاعبين جدد لصفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

علي الجابري

النادي : سيراميكا كليوباترا

محمد توني

النادي : سيراميكا كليوباترا

إسلام عبد اللاه

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وارتفع عدد صفقات زعيم الثغر في الصيف الحالي إلى 17 تحت قيادة حمزة الجمل.

وانضم كل من لزعيم الثغر

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول .. الاتحاد السكندري يتعاقد مع الأوغندي سيماكولا نقل ناشيء الاتحاد السكندري للعناية المركز بعد اصطدامه في التدريبات خبر في الجول - إسلام عبد اللاه إلى الاتحاد السكندري معارا من زد كرة سلة - سلامة لـ في الجول: نتفاوض مع سبورتنج لضم ياسين شيخو لـ الاتحاد السكندري

علي الجابري حارس مرمى سيراميكا كليوباترا لمدة 4 مواسم.

نور علاء لاعب وسط سيراميكا كليوباترا إعارة لمدة موسم.

محمد توني لاعب وسط سيراميكا كليوباترا لمدة 3 مواسم.

الحبيب أحمد حسن لاعب وسط سموحة لمدة موسمين.

إسلام عبد اللاه مدافع زد إعارة لمدة موسم مع خيار ضمه بشكل نهائي.

يسري وحيد جناح البنك الأهلي إعارة لمدة موسم.

وضم الاتحاد السكندري هذا الموسم ميدو مصطفى من سموحة، ومحمد فخري من فاركو، وحسام حسن مهاجم مودرن سبورت وخالد مسعد وعبد الرحمن هشام وأحمد الشاذلي.

كما ضم زعيم الثغر مؤمن عوض ظهير أيمن حرس الحدود، ومعتز محمد مدافع الأهلي في صفقة انتقال حر، وأحمد حمدي من الزمالك، وأحمد العربي من غزل المحلة.

وتعاقد زعيم الثغر مع الأوغندي كينيث سيماكولا لتعزيز خط وسطه بالإضافة للـ 6 صفقات الجديدة.

ورحل عن صفوف الفريق كل من كريم الديب ومحمود شبانة ومحمود عبد الرحيم جنش وعبد الغني محمد وعمرو خليل وعمرو جمعة ومحمد متولي "كناريا" وكريستوفاو مابولولو.

الاتحاد السكندري صفقات الاتحاد السكندري
نرشح لكم
زد يكشف عن مواعيد مبارياته الودية في معسكر تركيا خبر في الجول - مصطفى معوض على أعتاب الاتحاد السكندري في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي بيراميدز يفوز على ألانيا سبور بهدفين وديا في تركيا الزمالك: إجراء الكشف الطبي للاعبين على مدار يومين.. وتعديل موعد بدء فترة الإعداد مصطفى العش من الأهلي إلى المصري بشكل نهائي خبر في الجول - تمت.. محمود أوكا من حرس الحدود إلى زد كما كشف في الجول .. الاتحاد السكندري يتعاقد مع الأوغندي سيماكولا
أخر الأخبار
زد يكشف عن مواعيد مبارياته الودية في معسكر تركيا 17 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - مصطفى معوض على أعتاب الاتحاد السكندري 29 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - توفيق السيد يقترب من التواجد في لجنة الحكام 30 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي 50 دقيقة | الدوري المصري
وصلنا للرقم 17.. الاتحاد السكندري يعلن ضم 6 صفقات جديدة ساعة | الدوري المصري
رئيس الاتحاد الإيطالي: زولا سينضم لنا.. وأردت الوفاء بالتزامي تجاه مالديني وليوناردو ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر رانيري: تلقيت عرض إيطاليا على الشاطئ.. وأسعى لتحقيق هدفين ساعة | الكرة الأوروبية
توقفت بسبب الألعاب النارية.. مولودية الجزائر يفوز على الهلال السعودي وديا ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 2 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا 3 التجربة الأولى لعموتة وصفقة جديدة تسجل.. الأهلي يفوز على النصر وديا بخماسية 4 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح