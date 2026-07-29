وصلنا للرقم 17.. الاتحاد السكندري يعلن ضم 6 صفقات جديدة

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم 6 لاعبين جدد لصفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتفع عدد صفقات زعيم الثغر في الصيف الحالي إلى 17 تحت قيادة حمزة الجمل.

وانضم كل من لزعيم الثغر

علي الجابري حارس مرمى سيراميكا كليوباترا لمدة 4 مواسم.

نور علاء لاعب وسط سيراميكا كليوباترا إعارة لمدة موسم.

محمد توني لاعب وسط سيراميكا كليوباترا لمدة 3 مواسم.

الحبيب أحمد حسن لاعب وسط سموحة لمدة موسمين.

إسلام عبد اللاه مدافع زد إعارة لمدة موسم مع خيار ضمه بشكل نهائي.

يسري وحيد جناح البنك الأهلي إعارة لمدة موسم.

وضم الاتحاد السكندري هذا الموسم ميدو مصطفى من سموحة، ومحمد فخري من فاركو، وحسام حسن مهاجم مودرن سبورت وخالد مسعد وعبد الرحمن هشام وأحمد الشاذلي.

كما ضم زعيم الثغر مؤمن عوض ظهير أيمن حرس الحدود، ومعتز محمد مدافع الأهلي في صفقة انتقال حر، وأحمد حمدي من الزمالك، وأحمد العربي من غزل المحلة.

وتعاقد زعيم الثغر مع الأوغندي كينيث سيماكولا لتعزيز خط وسطه بالإضافة للـ 6 صفقات الجديدة.

ورحل عن صفوف الفريق كل من كريم الديب ومحمود شبانة ومحمود عبد الرحيم جنش وعبد الغني محمد وعمرو خليل وعمرو جمعة ومحمد متولي "كناريا" وكريستوفاو مابولولو.