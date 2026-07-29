في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 22:36

كتب : حامد وجدي

مصطفى العش

كلفت صفقتا انتقال محمد شكري ومصطفى العش خزائن النادي المصري 60 مليون جنيه للانتقال من الأهلي حسبما علم FilGoal.com.

عمر الساعي

النادي : الأهلي

مصطفى العش

النادي : المصري

المصري
الأهلي

وأعلن المصري ضم العش بعقد يمتد حتى 2030، بعدما انضم للأهلي مقابل 58 مليون جنيه مصري من زد في يناير 2025. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق موافقة الأهلي على انتقال شكري الذي يشغل مركز الظهير الأيسر للمصري. (طالع التفاصيل)

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وعلم FilGoal.com أيضا أن صفقة انتقال عمر الساعي للمصري في حال وافق حسين عموتة المدير الفني للأهلي الجديد على رحيله ستكلف المصري 35 مليون جنيه.

وانضم الساعي الموسم الماضي معارا من الأهلي للمصري مقابل 10 ملايين جنيه.

ولعب الساعي مع المصري في الموسم الماضي 39 مباراة سجل 9 أهداف بجميع المسابقات، بعدما اكتفى بموسم وحيد بقميص الأهلي عقب انضمامه من الإسماعيلي مقابل 50 مليون جنيه.

فيما شارك العش مع النادي البورسعيدي في 20 مباراة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

وخاض شكري 14 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي لكن بإجمالي 717 دقيقة فقط.

ويتولى عماد النحاس مهمة تدريب المصري في الموسم المقبل بعد تجديد تعاقده.

وقاد النحاس النادي المصري للعودة للتتويج بالألقاب وحصد مع كأس عاصمة مصر.

الأهلي المصري محمد شكري مصطفى العش عمر الساعي
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