خبر في الجول - الأهلي يوافق على انتقال شكري والعش للمصري.. وعموتة يؤجل مصير الساعي

علم FilGoal.com أن النادي الأهلي وافق على انتقال الثنائي محمد شكري ومصطفى العش للمصري.

ويواصل المصري محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي الأهلي وافق على انتقال الثنائي محمد شكري ومصطفى العش للمصري.

فيما طلب المغربي حسين عموتة تأجيل حسم مصير عمر الساعي لعدة أيام، إذ يرغب المصري في ضمه مجددا.

ولعب عمر الساعي ومصطفى العش في صفوف المصري على سبيل الإعارة من الأهلي.

وساهم الثنائي في تتويج المصري بكأس رابطة الأندية بالموسم الماضي.

ولعب الساعي مع المصري في الموسم الماضي 39 مباراة سجل 9 أهداف بجميع المسابقات.

فيما شارك العش مع النادي البورسعيدي في 20 مباراة.

ويتولى عماد النحاس مهمة تدريب المصري في الموسم المقبل بعد تجديد تعاقده.

وقاد النحاس النادي المصري للعودة للتتويج بالألقاب وحصد مع كأس الرابطة.