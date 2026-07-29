مصطفى العش من الأهلي إلى المصري بشكل نهائي

خبر في الجول - تمت.. محمود أوكا من حرس الحدود إلى زد

كما كشف في الجول .. الاتحاد السكندري يتعاقد مع الأوغندي سيماكولا

خبر في الجول - الأهلي يوافق على انتقال شكري والعش للمصري.. وعموتة يؤجل مصير الساعي

رابطة الأندية تعلن موعد ومكان قرعة الدوري

المصري يعلن رحيل أحمد أيمن منصور

خبر في الجول - بنجديدة يعقد جلسة مع وائل جمعة.. ويغيب عن الأهلي أمام لافيينا

مصدر من المصري لـ في الجول: موجيشا يجري الكشف الطبي تمهيدا للانتقال للحزم السعودي

مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ندرس عروض الاحتراف المقدمة لزياد سعودي