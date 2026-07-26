مصدر من كاف لـ في الجول: موتسيبي أبلغ أبو ريدة صعوبة تنفيذ مقترحه لزيادة الأندية قاريا

الأحد، 26 يوليه 2026 - 23:01

كتب : محمد عبد العظيم

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

أبلغ باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف)، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري بصعوبة تنفيذ مقترح زيادة عدد الأندية الإفريقية في الموسم المقبل 2026-27.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن لجنة المسابقات في كاف لم تناقش حتى الآن مقترح هاني أبو ريدة. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "موتسيبي أبلغ هاني أبو ريدة بصعوبة زيادة عدد الأندية في المسابقات القارية الموسم المقبل بسبب ضيق الوقت وصعوبة تنفيذ المقترح".

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وأوضح "رئيس كاف فضّل إبلاغ أبو ريدة بنفسه وأوضح له أن المقترح ستتم دراسة إمكانية تطبيقه في موسم 2027-28".

وتقدمت مصر بطلب إلى كاف، لزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

وكشف بيان للاتحاد المصري لكرة القدم "يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، بحسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى 3 أندية في دوري أبطال إفريقيا، و3 أندية في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية".

ثم طلب باتريس موتسيبي رئيس كاف رفع طلب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري للجنة العليا لمناقشة زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية.

وحتى الآن، يشارك من مصر في دوري أبطال إفريقيا كل من الزمالك وبيراميدز، وفي الكونفدرالية كل من الأهلي وزد كما كشف اتحاد الكرة في بيانه أمس السبت. (طالع التفاصيل)

في المقابل يغيب الوداد عن المنافسات الإفريقية لأول مرة منذ 2015 بعدما احتل المركز الخامس الموسم الماضي.

دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية باتريس موتسيبي هاني أبو ريدة
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