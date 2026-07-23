كما كشف في الجول .. كاف يعلن عدم زيادة عدد منتخبات كأس إفريقيا 2027

الخميس، 23 يوليه 2026 - 22:30

كتب : محمد عبد العظيم

حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في إفريقيا - باتريس موتسيبي

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الجدل حول عدد المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا 2027.

وذكر في وقت السابق أن 24 منتخبا سيشاركون بشكل طبيعي في البطولة ولا نية لزيادة العدد كما تردد. (طالع التفاصيل)

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توضيحا عبر موقعه الرسمي قال فيه:

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"خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الأربعاء، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتيس موتسيبي، أن كأس أمم إفريقيا 2027 ستجمع 24 منتخبًا وطنيًا"

"المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، والتي تشير إلى العكس، غير دقيقة"

"ستقام كأس أمم إفريقيا 2027 في يونيو-يوليو 2027، وسيبدأ التصفيات في سبتمبر/أكتوبر 2026".

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا منافسات النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا المقبلة بين شهري يونيو ويوليو 2027.

واستضاف المغرب منافسات النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا وحصل خلالها منتخب مصر على المركز الرابع.

ويتواجد منتخب مصر في تصفيات كأس إفريقيا ضمن مجموعة تضم منتخبات: أنجولا وجنوب السودان ومالاوي.

وتقام التصفيات بين شهري سبتمبر 2026 ومارس 2027.

وعلم FilGoal.com أن ترتيب ومواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس إفريقيا 2027. (طالع التفاصيل)

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