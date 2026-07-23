في الجول يكشف ترتيب ومواعيد مباريات منتخب مصر في تصيفات كأس إفريقيا 2027

الخميس، 23 يوليه 2026 - 19:13

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتقام بطولة إفريقيا 2027 في 3 دول وهى: أوغندا وكينيا وتنزانيا.

ويتواجد منتخب مصر في تصفيات كأس إفريقيا ضمن مجموعة تضم منتخبات: أنجولا وجنوب السودان ومالاوي.

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وتقام التصفيات بين شهري سبتمبر 2026 ومارس 2027.

وعلم FilGoal.com أن ترتيب ومواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس إفريقيا 2027 كالتالي:

الجولتين الأولى والثانية

مصر ضد أنجولا (القاهرة)

جنوب السودان ضد مصر ( خارج مصر لم يحدد الملعب)

تقام المباراتين في الفترة ما بين 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر

.....................

الجولتين الثالثة والرابعة

مصر ضد مالاوي ( القاهرة )

مالاوي ضد مصر ( مالاوي)

تقام المباراتين في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر

.............

الجولتين الخامسة والسادسة

أنجولا ضد مصر (أنجولا)

مصر ضد جنوب السودان (القاهرة)

تقام المباراتين في الفترة من 22 إلى 30 مارس.

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا منافسات النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا المقبلة بين شهري يونيو ويوليو 2027.

واستضاف المغرب منافسات النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا وحصل خلالها منتخب مصر على المركز الرابع.

منتخب مصر كأس إفريقيا
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