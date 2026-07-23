مصدر من كاف يكشف لـ في الجول حقيقة زيادة عدد منتخبات كأس إفريقيا 2027

الخميس، 23 يوليه 2026 - 20:20

كتب : محمد عبد العظيم

كأس أمم إفريقيا 2025

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حقيقة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا 2027.

وترددت أنباء عن زيادة عدد المنتخبات من 24 إلى 28 منتخبا وفقا لتصريحات نُسبت لباتريس موتسيبي رئيس كاف.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com : "كأس أمم إفريقيا 2027 ستقام بشكل طبيعي بمشاركة 24 منتخبا، وتم تفسير تصريحات باتريس موتسيبي عن زيادة عدد المنتخبات بشكل خاطئ".

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وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا منافسات النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا المقبلة بين شهري يونيو ويوليو 2027.

واستضاف المغرب منافسات النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا وحصل خلالها منتخب مصر على المركز الرابع.

ويتواجد منتخب مصر في تصفيات كأس إفريقيا ضمن مجموعة تضم منتخبات: أنجولا وجنوب السودان ومالاوي.

وتقام التصفيات بين شهري سبتمبر 2026 ومارس 2027.

وعلم FilGoal.com أن ترتيب ومواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس إفريقيا 2027. (طالع التفاصيل)

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