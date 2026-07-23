الأكثر خوضا للمباريات.. عيسى ماندي يعلن اعتزاله اللعب بقميص منتخب الجزائر

أعلن عيسى ماندي اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب الجزائر بعد مسيرة طويلة امتدت 13 عاما.

عيسى ماندي النادي : ليفانتي الجزائر

وانتهى مشوار ماندي بقميص الجزائر في كأس العالم 2026 ليكون ثاني لاعب يعلن اعتزاله دوليا بعد رياض محرز.

قلب الدفاع الجزائري يعد أكثر من مثّل منتخب الجزائر تاريخيا برصيد 123 مباراة وساهم في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أقيمت في مصر آنذاك.

وقال ماندي في رسالته التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي

"اللعب للمنتخب الجزائري شيء استثنائي وجميل للغاية، نعيش مشاعر لا توصف. لقد حان الوقت بالنسبة لي لأقول لكم وداعا.

لم أكن أتخيل يوم 10 نوفمبر 2013 أنني سأرتدي هذا القميص في كل هذا العدد من المباريات. أتمنى أنني نجحت في نقل ما يمثله المنتخب الوطني الجزائري إلى الجيل الجديد. أحب هذا المنتخب كثيرا، وكل مسيرتي كانت موجهة من أجله، وقدمت الكثير من التضحيات ولست نادما على شيء.

عشنا لحظات لا تُنسى، مثل النجمة الثانية في كأس أفريقيا عام 2019، التي ستبقى محفورة إلى الأبد في تاريخ بلدنا. من الصعب جدا طي هذه الصفحة، لكنني أرحل مرتاح الضمير، وأشعر أنني أديت واجبي. مررنا بلحظات صعبة، وأكثر ما يجعلني فخرا أنني خلال 12 عاما لم أغشّ أبدا، وهذا أمر لا يمكن لأحد أن ينتزعه مني.

إلى كل عشاق كرة القدم الجزائرية، شكرا على دعمكم، وخاصة أولئك الذين لم يتخلوا عنا في اللحظات الصعبة. دعمكم منحني قوة هائلة، وأتمنى أنني استطعت نقل القيم التي وجهتني دائما، وهي الاحترام والعمل والتضامن.

أكثر من كوني لاعبا، أردت أن أكون رجلا يكون بسلوكه في مستوى هذا القميص. شكرا لكل الرؤساء والمدربين وأعضاء الأجهزة الفنية، وقبل كل شيء لإخواني في المنتخب. أنا ببساطة عيسى ماندي، الطفل الصغير الذي حقق حلمه بتمثيل الجزائر.

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وبدأ ماندي مسيرته مع ثعالب الصحراء في مارس 2014 بالمشاركة في ودية ضد سلوفينيا انتهت بالفوز 2-0.

وشارك بقميص الجزائر في كأس العالم 2014 وكذلك 2026.

وانضم المدافع البالغ 34 عاما لصفوف ليفانتي الإسباني في الصيف الجاري.

وبدأ ماندي مسيرته بقميص ريمس الفرنسي ثم قضى 5 مواسم مع ريال بيتيس الإسباني حتى صيف 2021.

وبعدها انتقل لفياريال حتى 2024 ثم ليل الفرنسي لمدة موسمين وعاد مجددا للدوري الإسباني مع ليفانتي بعقد لمدة عامين.

وخلال مسيرته مع الأندية خاض قلب الدفاع 493 مباراة سجل خلالها 26 هدفا.