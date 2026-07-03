كأس العالم - رياض محرز يعلن اعتزاله دوليا

أعلن النجم الجزائري رياض محرز اعتزاله اللعب دوليا بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم.

وودع منتخب الجزائر منافسات كأس العالم 2026 بالخسارة أمام سويسرا بثنائية ضمن دور الـ32.

وقال رياض محرز عبر بي إن سبورتس: "هذه كانت آخر مباراة لي مع منتخب الجزائر".

وأضاف "كان هدفنا التأهل إلى دور الـ16، خاصة أن المباراة كانت في المتناول، لكن عندما ترتكب خطأين تدفع الثمن مباشرة، وهذا ما حدث".

وأتم تصريحاته "قضيت 12 عامًا استثنائية مع منتخب بلادي، ولا أعرف عدد المباريات التي خضتها، لكنني فخور بما قدمته. حان الوقت لأرحل وأترك المجال للجيل الجديد ليكتب تاريخه ويقدم أفضل ما لديه".

وبعمر 35 عاما و131 يومًا، بات رياض محرز ثاني أكبر لاعب إفريقي يشارك أساسيًا في مباراة إقصائية في كأس العالم، بعد السنغالي إدريسا جانا جاي (36 عاما و278 يوما) ضد بلجيكا في دور الـ32 من النسخة الحالية.

وانتهت رحلة رياض محرز مع منتخب الجزائر بعدما توج معه بلقب كأس إفريقيا 2019، وسجل هدفين في السنخة الحالية من كأس العالم.

منتخب سويسرا حجز مقعدا في دور الـ16 من كأس العالم، وينتظر الفائز من مواجهة كولومبيا ضد غانا.

المنتخب السويسري فك عقده الأدوار الإقصائية في كأس العالم، وفاز لأول مرة منذ نسخة 1938، بعد 7 مباريات إقصائية دون انتصار.

منتخب الجزائر لم يحقق أي فوز في آخر 10 مباريات بكأس العالم أمام منتخبات قارة أوروبا ، مكتفيا بـ4 تعادلات و6 هزائم.