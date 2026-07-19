حقق منتخب إنجلترا المركز الثالث في كأس العالم لأول مرة في تاريخه بفوز مثير على فرنسا.

وفازت إنجلترا على فرنسا 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026.

سجل أهداف إنجلترا: بوكايو ساكا 3 أهداف (هاتريك)، وديكلان رايس، وإزري كونساه، وجود بيلينجهام.

فيما أحرز أهداف فرنسا: كيليان مبابي (هدفين)، وبرادلي باركولا، وعثمان ديمبيلي.

منتخب إنجلترا حصد المركز الثالث لأول مرة بعدما خسر مباراة تحديد المركز في نسختين سابقتين من كأس العالم.

وخسرت إنجلترا مباراة تحديد المركز الثالث في نسختي 1990 بإيطاليا، و2018 بروسيا.

في المقابل ودع ديديه ديشامب منتخب فرنسا بعد 14 عاما في تدريب "الديوك".

وحقق ديشامب مع فرنسا لقب كأس العالم 2018، ووصيف 2022، والمركز الرابع في 2026.

مبابي سجل هدفه العاشر وتصدر ترتيب النسخة الحالية من كأس العالم بفارق هدفين عن ميسي.

فيما تخطى رقم ميسي برصيد 22 هدفا كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم.

بينما صنع مايكل أوليسي هدفا للمرة السابعة ليصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم.

ميدالية الشوكولاتة

هذا التعبير استخدمه إبراهيما كوناتي مدافع منتخب فرنسا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إنجلترا وقال: "لم يكن أي منا يريد لعب مباراة المركز الثالث، لكن ليس لدينا خيار. نريد رد الجميل لمدربنا، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا للفوز بهذه المباراة... والحصول على ميدالية الشوكولاتة، الميدالية البرونزية".

وتُستخدم عبارة "ميدالية الشوكولاتة" في الفرنسية، كوصف ساخر لصاحب المركز الرابع، أي اللاعب أو الفريق الذي أخفق في اعتلاء منصة التتويج واكتفى بالاقتراب منها. ويُقصد بها أنها مجرد جائزة ترضية، على غرار مصطلحي "الميدالية الخشبية" في ألمانيا و"الميدالية الجلدية" في سويسرا.

لكن كوناتي استخدمها وهو يتحدث عن البرونزية، لأن فرنسا كانت مرشحة لإحراز اللقب، وبعد الخروج من نصف النهائي، أصبح الفوز بالبرونزية بالنسبة للاعبين مجرد جائزة ترضية وليست الهدف الذي حضروا من أجله، لذلك استخدم كوناتي المصطلح بصورة مجازية ليعبر عن أن البرونزية لا توازي حلم التتويج بكأس العالم، لكن ما حدث أن فرنسا حصدت "ميدالية الشوكولاتة" بالفعل وليس مجازا بعدما خسرت أمام إنجلترا بنتيجة 6-4 وودعت ديديه ديشامب بعد 14 عاما و26 مباراة في كأس العالم.



























التشكيل

قاد كيليان مبابي هجوم منتخب فرنسا أمام إنجلترا، فيما استعان ديديه ديشامب بمالو جوستو على حساب جول كوندي، وإبراهيما كوناتي على حساب أوباميكانو في قلب الدفاع.

وعاد ثيو هيرنانديز ليقادة الجبهة اليسرى بدلا من لوكاس ديني.

في المقابل أجرى توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا 7 تغييرات على تشكيل فريقه أمام فرنسا.

واعتمد توخيل على دين هندرسون في حراسة المرمى بدلا من جوردان بيكفورد .

فيما قاد إيفان توني الهجوم على حساب هاري كين هداف الإنجليز.

وصف المباراة

افتتح ديكلان رايس التسجيل مبكرًا في الدقيقة 3 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وسجل رايس أول أهدافه في تاريخ مشاركاته بكأس العالم مع منتخب إنجلترا. (طالع التفاصيل)

وأضاف إزري كونسا الهدف الثاني في الدقيقة 19 برأسية من ركلة ركنية نفذها رايس.

وواصل المنتخب الإنجليزي سيطرته، وسجل بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة 36 بعد هجمة مرتدة قادها ماركوس راشفورد.

ثم عاد ساكا نفسه وأضاف الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (+45) بعد تمريرة من إيبيريتشي إيزي.

وفي الشوط الثاني، قلص كيليان مبابي الفارق لفرنسا في الدقيقة 49 بعد تمريرة من مايكل أوليسي.

قبل أن يسجل البديل برادلي باركولا الهدف الثاني للديوك في الدقيقة 61 بصناعة مبابي.

واشتعلت المباراة أكثر عندما أحرز مبابي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفرنسا في الدقيقة 76 بعد تمريرة حاسمة من أوليس، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، كما انفرد بصدارة هدافي نسخة 2026. (طالع التفاصيل)

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لكن إنجلترا استعادت فارق الأهداف في الدقيقة 84، بعدما أكمل بوكايو ساكا ثلاثيته (هاتريك) من ركلة جزاء.

وعاد عثمان ديمبيلي ليسجل الهدف الرابع لفرنسا في الوقت بدل الضائع (+90).

وفي الدقيقة +90، أنهى جود بيلينجهام آمال فرنسا في العودة، بعدما انفرد بالمرمى وسجل الهدف السادس لإنجلترا، ليؤكد فوز الأسود الثلاثة بنتيجة 6-4، ويمنح منتخب بلاده أفضل مركز له في كأس العالم منذ التتويج باللقب عام 1966.