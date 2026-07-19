كأس العالم - بصاروخية أمام فرنسا.. رايس يسجل أول أهدافه في البطولة

الأحد، 19 يوليه 2026 - 00:11

كتب : محمود حمدي

ديكلان رايس - إنجلترا ضد فرنسا

سجل الإنجليزي ديكلان رايس أول أهدافه في كأس العالم بصاروخية في شباك فرنسا.

وتلعب إنجلترا ضد فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم.

وسجل رايس هدف التقدم لمنتخب إنجلترا في شباك فرنسا بتسديدة صاروخية في الدقيقة الثالثة.

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ديكلان رايس سجل هدفه الأول مع إنجلترا في كأس العالم.

كما سجل نجم أرسنال هدفه الثامن خلال 80 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

وتلعب فرنسا ضد إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما ستلعب الأرجنتين ضد إسبانيا في المباراة النهائية مساء الأحد.

إنجلترا فرنسا ديكلان رايس
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