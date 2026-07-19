كأس العالم - بصاروخية أمام فرنسا.. رايس يسجل أول أهدافه في البطولة
الأحد، 19 يوليه 2026 - 00:11
كتب : محمود حمدي
سجل الإنجليزي ديكلان رايس أول أهدافه في كأس العالم بصاروخية في شباك فرنسا.
ديكلان رايس
النادي : أرسنال
وتلعب إنجلترا ضد فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم.
وسجل رايس هدف التقدم لمنتخب إنجلترا في شباك فرنسا بتسديدة صاروخية في الدقيقة الثالثة.
ديكلان رايس يفتتح التسجيل للمنتخب الإنجليزي مبكراً#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/9iyW0qi8vZ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 18, 2026
ديكلان رايس سجل هدفه الأول مع إنجلترا في كأس العالم.
كما سجل نجم أرسنال هدفه الثامن خلال 80 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.
وتلعب فرنسا ضد إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما ستلعب الأرجنتين ضد إسبانيا في المباراة النهائية مساء الأحد.
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