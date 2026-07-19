كأس العالم - تخطى ميسي مرتين.. مبابي يخطف صدارة الهدافين

الأحد، 19 يوليه 2026 - 01:46

كتب : محمود حمدي

مبابي - فرنسا ضد إنجلترا

انفرد النجم الفرنسي كيليان مبابي بصدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية من كأس العالم.

وسجل مبابي هدفين في شباك إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأنهى منتخب إنجلترا الشوط الأول متقدما على فرنسا بنتيجة 4-0.

لكن مبابي سجل هدفين، وأحرز برادلي باركولا هدفا لتشتعل المباراة.

مبابي سجل هدفه العاشر وتصدر ترتيب النسخة الحالية من كأس العالم بفارق هدفين عن ميسي.

فيما تخطى رقم ميسي برصيد 22 هدفا كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم.

بينما صنع مايكل أوليسي هدفا للمرة السابعة في النسخة الحالية من كأس العالم.

مبابي كاس العالم
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