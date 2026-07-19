كأس العالم - تخطى ميسي مرتين.. مبابي يخطف صدارة الهدافين

انفرد النجم الفرنسي كيليان مبابي بصدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية من كأس العالم.

وسجل مبابي هدفين في شباك إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

⚽️ مبابي يستثمر تمريرة أوليسيه ويقلّص الفارق لفرنسا! 🔥 كما ينفرد بصدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2026 حتى الآن.#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/0QBhLvXxGj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 18, 2026

وأنهى منتخب إنجلترا الشوط الأول متقدما على فرنسا بنتيجة 4-0.

لكن مبابي سجل هدفين، وأحرز برادلي باركولا هدفا لتشتعل المباراة.

مبابي سجل هدفه العاشر وتصدر ترتيب النسخة الحالية من كأس العالم بفارق هدفين عن ميسي.

⚽️ مبابي يكتب التاريخ ويعيد فرنسا إلى المباراة! مبابي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم بـ22 هدفاً متجاوزاً ليونيل ميسي 21 هدفاً#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/1qHa75KQ1D — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 18, 2026

فيما تخطى رقم ميسي برصيد 22 هدفا كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم.

بينما صنع مايكل أوليسي هدفا للمرة السابعة في النسخة الحالية من كأس العالم.