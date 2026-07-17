"سيبقى اسمك محفورا".. بيراميدز يعلن رحيل يورتشيتش

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 21:55

كتب : FilGoal

يوريتشيتش - بيراميدز ضد سيراميكا

أعلن نادي بيراميدز رحيل المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عن تدريبه بشكل رسمي.

وكشف في وقت سابق أن رحيل يورتشيتش عن تدريب بيراميدز بنهاية الموسم المنصرم. (طالع التفاصيل)

وكتب بيراميدز عبر حسابه على فيسبوك: "تنتهي الفصول.. لكن الصفحات التي صنعت المجد لا تُطوى أبدا. شكرا كرونسلاف يورتشيتش، سيبقى اسمك محفورا في تاريخ بيراميدز".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - موكوينا يقود تدريبات بيراميدز الجمعة.. واستمرار جدو خبر في الجول - العسقلاني يجتاز الكشف الطبي في بيراميدز مصدر من بيراميدز لـ في الجول: اقتربنا من ضم إياد العسقلاني في الجول يكشف موقف علي ماهر من قيادة بيراميدز

وانتهى عقد كورنسلاف يوريتشيتش مع بيراميدز بنهاية الموسم المنصرم.

وقاد المدرب الكرواتي نادي بيراميدز للتتويج بألقاب (دوري أبطال إفريقيا - كأس مصر (مرتين) - السوبر الإفريقي - كأس القارات الثلاث).

كما أنهى بيراميدز الموسمين الماضيين في وصافة مسابقة الدوري المصري.

وتولي المدرب الكرواتي تدريب بيراميدز منذ فبراير 2024.

وقاد كورنسلاف يوريتشيتش تدريب نادي بيراميدز في 132 مباراة، وفاز في 89 وتعادل في 25 وخسر 18 مباراة.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي بيراميدز أتموا الاتفاق مع الجنوب إفريقي رولاني موكوينا ليقود الفريق خلفا للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش. (طالع التفاصيل)

بيراميدز كورنسلاف يوريتشيتش موكوينا
نرشح لكم
السكة الحديد: قبول استقالة ربيع ياسين بعد تمسكه بتعيين نجله مديرا للتعاقدات الشحات: علاقتي بـ الأهلي أكبر من أي شيء.. والموسم المقبل سيكون صعبا للغاية خبر في الجول - زغلول محمد إلى طلائع الجيش المحكمة الرياضية الدولية ترفض استئناف الزمالك في مستحقات أيك بصفقة عمر فرج الصفقة رقم 11.. مودرن سبورت يضم كامل كابوريا بعد تيتو واللمبي "طفرة غير مسبوقة".. الزمالك يعلن افتتاح 7 أكاديميات في السعودية و11 بالإمارات حسام عبد المجيد يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى لودوجورتس البلغاري ديروط يعلن إنهاء شراكته مع سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
"سيبقى اسمك محفورا".. بيراميدز يعلن رحيل يورتشيتش 4 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير تركي يكشف سبب رغبة صلاح في خوض تجربة الدوري التركي 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
فوت ميركاتو: اتفاق شفهي بين بشكتاش وصلاح.. وهذه تفاصيله 31 دقيقة | ميركاتو
السكة الحديد: قبول استقالة ربيع ياسين بعد تمسكه بتعيين نجله مديرا للتعاقدات 47 دقيقة | القسم الثاني
"مفاجأة سويسرا في كأس العالم".. أستون فيلا يضم مانزامبي ساعة | الدوري الإنجليزي
الشحات: علاقتي بـ الأهلي أكبر من أي شيء.. والموسم المقبل سيكون صعبا للغاية ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - زغلول محمد إلى طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
أبولا: بنفيكا يستعير دوران من النصر 2 ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 كأس العالم - ياكين: عوقبنا أمام الأرجنتين بسبب خطأ تحكيمي.. ولا يجب تواجد هذا القانون 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات