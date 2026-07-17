"سيبقى اسمك محفورا".. بيراميدز يعلن رحيل يورتشيتش

أعلن نادي بيراميدز رحيل المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عن تدريبه بشكل رسمي.

وكشف في وقت سابق أن رحيل يورتشيتش عن تدريب بيراميدز بنهاية الموسم المنصرم. (طالع التفاصيل)

وكتب بيراميدز عبر حسابه على فيسبوك: "تنتهي الفصول.. لكن الصفحات التي صنعت المجد لا تُطوى أبدا. شكرا كرونسلاف يورتشيتش، سيبقى اسمك محفورا في تاريخ بيراميدز".

وانتهى عقد كورنسلاف يوريتشيتش مع بيراميدز بنهاية الموسم المنصرم.

وقاد المدرب الكرواتي نادي بيراميدز للتتويج بألقاب (دوري أبطال إفريقيا - كأس مصر (مرتين) - السوبر الإفريقي - كأس القارات الثلاث).

كما أنهى بيراميدز الموسمين الماضيين في وصافة مسابقة الدوري المصري.

وتولي المدرب الكرواتي تدريب بيراميدز منذ فبراير 2024.

وقاد كورنسلاف يوريتشيتش تدريب نادي بيراميدز في 132 مباراة، وفاز في 89 وتعادل في 25 وخسر 18 مباراة.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي بيراميدز أتموا الاتفاق مع الجنوب إفريقي رولاني موكوينا ليقود الفريق خلفا للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش. (طالع التفاصيل)