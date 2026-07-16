خبر في الجول - موكوينا يقود تدريبات بيراميدز الجمعة.. واستمرار جدو

الخميس، 16 يوليه 2026 - 22:22

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - المدير الفني صنداونز

يقود رولاني موكوينا تدريبات فريق بيراميدز غدا الجمعة، استعدادا للموسم الجديد 2026 - 2027.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي بيراميدز أتموا الاتفاق مع موكوينا ليقود الفريق خلفا للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الذي رحل عقب نهاية الموسم الماضي.

وترك موكوينا تدريب الوداد المغربي بعد فسخ تعاقده بالتراضي قبل نهاية الموسم.

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وينطلق معسكر بيراميدز الإعدادي للموسم الجديد، يوم الجمعة، بقيادة موكوينا، على استاد الدفاع الجوي.

ويتواجد الجهاز الفني المساعد، والذي اختاره موكوينا، في الظهور الأول يوم الجمعة، حسبما علم FilGoal.com

كما سيستمر محمد ناجي "جدو" مساعدا للمدرب الجنوب إفريقي.

وقاد موكوينا البالغ 38 عاما الوداد في 35 مباراة فاز في 14 وتعادل في 14 وخسر 7 بجميع المسابقات.

وحسم الوداد تأهله إلى بطولة الكونفدرالية بعد حصد المركز الثالث في ختام الدوري المغربي.

وساهم موكوينا في فوز صنداونز بـ 5 ألقاب خلال فترة توليه المهمة بحصد لقب الدوري في جنوب إفريقيا 4 مرات والفوز بلقب الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

كما قاد فريق مولودية الجزائر للتتويج بلقب كأس السوبر الجزائري.

بيراميدز موكوينا
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