مصدر من بيراميدز لـ في الجول: يوريتشيتش أبلغنا برغبته في عدم تجديد تعاقده

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 23:32

كتب : حامد وجدي

كرونسلاف يوريتشيتش - بيراميدز ضد الأهلي

قرر الكرواتي كورنسلاف يوريتشيتش إنهاء تجربته مع نادي بيراميدز.

وانتهى عقد كورنسلاف يوريتشيتش مع بيراميدز بنهاية الموسم المنصرم.

وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com :"يوريتشيتش أبلغنا برغبته عدم تجديد تعاقده الذي انتهى بنهاية الموسم المنصرم".

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وأوضح "المدرب الكرواتي يرى أنه قدم كل ما لديه خلال السنوات الماضية ويرغب في خوض تجربة جديدة".

وقاد المدرب الكرواتي نادي بيراميدز للتتويج بألقاب (دوري أبطال إفريقيا - كأس مصر (مرتين) - السوبر الإفريقي - كأس القارات الثلاث).

كما أنهى بيراميدز الموسمين الماضيين في وصافة مسابقة الدوري المصري.

ويتولي المدرب الكرواتي تدريب بيراميدز منذ فبراير 2024.

وقاد كورنسلاف يوريتشيتش تدريب نادي بيراميدز في 132 مباراة، وفاز في 89 وتعادل في 25 وخسر 18 مباراة.

بيراميدز يورتشيتش كورنسلاف يوريتشيتش
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